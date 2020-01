72. Venedik Film Festivali başlıyor

72. Venedik Film Festivali bugün başlıyor. “Everest” adlı filmle açılıyor. Venedik kentinin Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski sinema festivali, dünyanın en yüksek zirvesine tırmanan iki ayrı dağcı ekibinin maceralarının anlatıldığı, İzlandalı yönetmen Baltasar Kormakur’un yönettiği “Everest” filmi ve öncesindeki kırmızı halı geçişiyle açılışını yapacak.

8 ayrı dalda pek çok filmin sinemaseverlerle buluşacağı festivalin 3 ayrı dalında sinemaseverler 3 Türk filmini izleme şansı yakalayacak. Ana yarışma dalında yer alan Türk yönetmen Emin Alper’in yoğun politik şiddet ortamında ayakta kalmaya çalışan iki kardeşin hikayesini anlattığı ikinci uzun metraj filmi “Abluka”, Altın Aslan için yarışacak.

Yönetmen Senem Tüzen'in ilk uzun metraj çalışması olan ve romanını bitirmek için anneannesinden kalan köy evine giden Nesrin ile beklenmedik bir şekilde ziyaretine gelen annesinin tansiyonu gitgide yükselen hikayesini konu edinen “Anayurdu” filmi de festival kapsamında hem “Geleceğin Aslanı” ödülü için yarışacak hem de “Uluslararası Film Eleştirmenleri” haftasında gösterilecek.

Yılmaz Güney'in 'Umut' filmi,

Venedik Klasikleri bölümünde gösterilecek

Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’ne odaklanan İngiliz yapımı Grant Gee’nin yönettiği belgesel “Hatıraların Masumiyeti” ise festivalin Venedik Günleri bölümünde gösterilecek. Oyuncu Muhammet Uzuner ise festivalin Uluslararası Film Eleştirmenler Haftası bölümünde gösterilecek İngiliz yapımı “Light Years”ın başrolünde karşımıza çıkıyor.

Venedik’te Türkiye’nin sadece bugünü değil, geçmişiizleyicilerle buluşacak. Yılmaz Güney’in “Umut” adlı filminin restore edilmiş hali "Venedik Klasikleri" bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

72. Venedik Film Festivali’nde Emin Alper’in "Abluka"sının yanı sıra Laurie Anderson'un "Heart of a dog", Sue Brooks'un "Looking for grace", Marco Bellocchio'nun "Sangue del mio Sangue", Drake Doremus'un "Equals", Atom Egoyan'ın "Remember", Cary Fukunga'nın "Beasts of no nation", Giuseppe M. Gaudino'nun "Per Amor Vostro", Xavier Giannoli'nin "Marguerite", Amos Gitai'nin "Rabin, The Last Day", Luca Guadagnino'nun "A Bigger Splash", Oliver Hermanus'un "The Endless River", Tom Hooper'ın "The Danish Girl", Charlie Kaufman ile Duke Johnson'ın "Anomalisa", Zhao Liang'ın "Behemoth", Piero Messina'nın "L'Attesa", Jerzy Skolimowski'nin "11 Minutes", Aleksandr Sokurov'un "Francofonia", Pablo Trapero'nun "El Clan", Lorenzo Vigas'ın "Desde Alla" ve Christian Vincent'in "L'Hermine" filmi büyük "Altın Aslan" için yarışacak.

Festival, 12 Eylül’de düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.