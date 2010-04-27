72 saatte 3 cinayet İzmir’i karıştırdı

T24

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‘Sana sürprizim var!’ dedi

Bir travesti de kulağından vuruldu

‘Cama bile çıkamıyoruz’

‘Keşke okumasaydı’

‘Kafanıza kask takıp gezin’

Konuşmadan tetiği çekti

İlk kurban toprağa verildi

1.80 boylarında, küt saçlı

Kentte katili bulmak için adeta teyakkuz ilan edilirken, emniyet görevlilerinin üç cinayetin işlendiği Konak ve Balçova’da olay mahallerinde katilin robot resmini ilçe birimlerine dağıttığı öğrenildi.İzmir Cinayet Büro tarafından görgü tanıklarının ifadelerine göre çizdirilen robot resimin altında yazan ''seri katil 155'i arayın'' ibaresi dikkat çekti. Robot resmin kopyaları hem polislere hem de olay mahallindeki vatandaşlara gösteriliyor.İzmir Balçova, son 72 saatte öyle olaylar yaşadı ki, insanlar artık sokağa çıkmaya korkuyor. Birer gece arayla ik genç kadın ve bir travestinin başlarından vurularak öldürülmesinin yarattığı tedirginlik mahalleyi aşmış durumda. Koca ilçe, 200 metre arayla vurulan iki kadının cinayetini konuşurken, iki cinayette de 7.65 mm’lik mermi kullanıldığını tespit eden polis, kurduğu özel ekip ve elindeki ipuçlarıyla katilin izini sürüyor.Bir bankada memur olarak çalışan Esra Yaşar (27), cumartesi gece yarısı misafirliğe gittiği teyzesinden evine dönüyordu. Çağdaş Caddesi üzerinde yürüyen genç kadının evine varmasına 15 - 20 metre kalmıştı. Ancak arkasından gelen bir kişi, görgü tanıklarının iddialarına göre “Sana bir sürprizim” var dedi ve Yaşar’ın başına doğrulttuğu silahın tetiğini çekti. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, çantasını ve cep telefonunu alan saldırgan, karanlıktan yararlanarak uzaklaştı.Olay gecesi annesi Ankara’da olan Yaşar’ın komşuları, cinayet gecesini şöyle anlattı: “Sokaktan silah sesi geldi. Ancak silah sesinden önce Esra’ya arkadan seslenen kişinin ‘Sana bir sürprizim var’ diyerek yaklaştığını duyanlar var. Babası evde uyuyormuş. Aynı apartmanda oturanlar tanıdı ve babasının haberi oldu. Aile kızlarının cenazesini alıp gitti. Yaşananlardan sonra herkes büyük korku yaşıyor. Buraları tanıyan biri yapmış olabilir diye düşünüyoruz. Bu sokakları tanımayan biri gece rahat rahat kaçamaz.”Bu olayın yarattığı gerginlik ve korku sona ermeden, bu kez 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, ilk cinayetin işlendiği yere 200 metre mesafede ve yine aynı yöntemle öldürüldü. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Ayşe Selen Ayla (22), 22.40 sıralarında bir alışveriş merkezinden dönerken, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından vuruldu. Cinayetin işlendiği yer, Ayla’nın kız arkadaşlarıyla birlikte oturduğu eve sadece 50 metreydi.Ayla’nın Balçova’da görüldüğü son yer ise, bir alışveriş merkeziydi. Ayla’nın tam evinin önünde öldürüldüğünü söyleyen ve şoku üzerinden atamadığını anlatan Serap Uygun şunları söyledi:Bugün saat 05.30 sıralarında, park halindeki kapısı açık otomobili gören polis şüphelendi. Kontrol etmek için giden polis ekipleri, aracın içinde başından vurularak öldürülmüş 'Hazal' lakaplı travesti Mustafa Has ile karşılaştı. Çağrılan uzman ekiplerin incelemesinde, bu kişinin sol kulağından giren kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Yerde patlamamış 7.65 milimetre çapında mermi bulundu. Öldürülen kişinin telefonu ve çantası da bulunamadı.“Eşimle televizyon izlerken silah sesi duyduk. Çıkıp baktığımda, yerde genç kızın yattığını gördüm. Karşı apartmandan olayı görenler olmuş. Komşumuzun oğlu siyah rugan ayakkabılı, siyah tişörtlü, uzun boylu, atletik birinin kıza yaklaşıp ateş ettikten sonra, çantasını da alıp kaçtığını görmüş. Eczanenin kameralarında da tespit edildiğini söylüyorlar. Herkes çok tedirgin. Cama bile çıkamıyoruz.”Ayla’nın Kütahya’da yaşayan ailesi ise kızlarının trafik kazası geçirdiği söylenerek İzmir’e çağırıldı. Aynı zamanda AKP Kütahya Milletvekili Hüseyin Tuğcu’nun da danışmanlığını yapan Baba Ayla da çok acılıydı:“Kızımla 22.00 sıralarında konuştum. Bana alışveriş yaptığını söyledi. Kendisine fazla oyalanmadan eve gitmesini istedim. Bu konuşmadan sonra telefonu kapattım. Sabaha karşı telefon geldi. Trafik kazası olduğu söylendi, ama kötü bir şey olduğunu hissettim. Kızım mimarlığı çok istiyordu. O yüzden İzmir’e gönderdik. Keşke okumasaydı. Kendisini kapkaç konusunda her zaman uyarıyordum. Mücadele etmemesini, çantasını bırakmasını söylüyordum. Toplumda da genel istek olduğu için söylüyorum. İdam geri gelsin. Ortalık temizleninceye kadar bu gelmeli.”Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, iki olaya “seri cinayet” demek için erken olduğu görüşünde.İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz da cinayetlerle ilgili özel ekipler oluşturulduğunu söylüyor.Bu arada polisin ilk incelemelerinde, iki cinayetten sonra bulunan mermilerin de 7.65 mm çapında olduğu anlaşıldı. Silahların aynı olup olmadığı ise ancak balistik inceleme sonucu belirlenecek.Balçova sokaklarında şimdi herkes cinayetleri konuşurken, özellikle kadınlar ve genç kızlar büyük tedirginlik yaşıyor. Cinayetin meydana geldiği sokakta oturan bir başka görgü tanığı kadın da, yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlatıyor: “İki gece üst üste iki kadın öldürüldü. Korkudan ne çocuklarımızı sokağa bırakabiliyoruz, ne kendimiz çıkabiliyoruz. Kocalarımız ‘kask takıp gezin’ diyor.”Ancak cinayetle ilgili ürküten bir ayrıntı daha var. Sokaktaki hareketliliğin nedenini bilmeden ‘istersen taksiyle gel’ diye Ayla’ya SMS atan, cevap alamayınca telefon açan ev arkadaşı, hırıltılı bir ses duyduğunu, sonra da telefonun kapandığını anlatıyor.Anne Ayla, kızlarıyla son olarak, olaydan hemen önce, saat 22.00 sıralarında alışveriş yaptığı sırada konuştuklarını söyleyerek “‘Meyve alıyorum, alışveriş yapıp yurda gideceğim’ dedi. Zaten kaldığı yer alışveriş merkezine çok yakındı. Biz eve gidip yattı sanıyorduk” dedi.Polis, olay yerinin yakınlarındaki bir eczanenin güvenlik kamerasını incelemeye alırken, ilk incelemelerde arkadan gelen saldırganın hiç konuşmadan tabancayla genç kızın kafasına ateş ettiği, çantasını alıp koşarak kaçtığı öğrenildi. Polisin olay yerinin çevresinde yaptığı incelemede bir sokak ötede genç kıza ait su şişesi, alışveriş fişi ve kişisel eşyalarla 50 TL buldu. Ayrıca üç sokak ileride, yine zanlıya ait olduğu sanılan bir siyah tişört bulundu. Silah sesini duyup pencereye çıkanların ve görgü tanıklarının ifadelerine göre de saldırgan 1.80 boyunda, ince yapılı, esmer küt saçlı ve siyah giyimli bir erkek.İzmir’de cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı kafasından silahla vurularak öldürülen bankacı Esra Yaşar, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi. Adıyaman Ulu Cami’deki cenaze törenine Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abuzer Yücel ve Yaşar ailesinin yakınları katıldı. Kardeşinin cenazesine sarılan abla Tuğba Yaşar sinir krizi geçirince, ilk müdahale ambulansta yapıldı. Tören boyunca gözyaşlarını tutamayan baba İsmet Yaşar da, kızının kapkaççı kurbanı olduğunu söyledi. Kızının töre cinayetine kurban gittiği iddialarını sert şekilde yalanlayan baba Yaşar “Kızımı evine giderken psikopat bir kapkaççı öldürmüş” dedi. Yaşar, kılınan namazın ardından Adıyaman Belediyesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.Polis, görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda 1.80 metre boylarında, küt saçlı, beyaz tenli ve siyah tişörtlü şüpheliyi arıyor.