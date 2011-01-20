72. Koğuş'ta işkence

T24- Orhan Kemal'in çarpıcı kitabı 72. Koğuş, yazar Ayfer Tunç tarafından senaryolaştırılmasıyla sinemaya uyarlanırken karlar üstünde çekilen işkence sahneleri, oyuncuların hastalanmasına neden oldu.











2'inci kez beyaz perdeye aktarılan 72. Koğuş filmin çekimleri, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yapımcılığını Kerem Alışık ve Yavuz Bingöl’ün sahibi olduğu Sasin Film’in üstlendiği, Murat Saraçoğlu’nun yönettiği film, uzun süre konuşulacak sahnelerle dolu.



‘Kirli’ mahkûmlar dezenfekte edildi



Oyuncuları en çok zorlayan sahnelerden biri, mahkûmların buz üstünde işkence gördüğü anlar... Filmde 72’nci koğuşun sakinleri, yeni müdürün gelişiyle birlikte ilk eziyetlerine maruz kalıyor ve çırılçıplak soyularak, karların üstünde buz gibi soğuk suyla yıkatılıyorlar. Açlık ve sefalet içinde günlerinin dolmasını bekleyen mahkûmlar, yeni müdür ‘kirli’ olduklarına karar verince, insanlık dışı bir şekilde hortumla ‘dezenfekte’ ediliyor.



Erkekler dinlendi kadınlar oynadı





Yavuz Bingöl ve Kerem Alışık’ın da rol aldığı, seyircilerin tüylerini diken diken edecek işte bu sahne, oyuncuların rahatsızlanmasına neden oldu. Rol gereği de olsa işkence gören oyuncular, çekimlerden sonra bir süre hasta yattı. Erkek oyuncular evlerinde dinlenmeye çekilirken, kadınlar koğuşunda yaşananları anlatan sahneler tamamlandı.







4 Mart’ta vizyonda



Yavuz Bingöl, Hülya Avşar, Kerem Alışık, Songül Öden, Ahmet Mekin, Civan Canova, Devrim Saltoğlu, Nursel Köse, Ayça Damgacı, Volga Sorgu, Zeynel Karaca ve daha birçok başarılı oyuncunun rol aldığı “72. Koğuş”, 4 Mart’ta seyirciyle buluşacak.



Hem kurban hem cellat





“72. Koğuş”, Hülya Avşar’ı da dört yıl aradan sonra sinemaya döndürdü. Ünlü sanatçı filmde, genç yaşındayken kendisine tecavüz etmeye kalkan adamı öldürdüğü için 15 yıl hapse mahkûm olan Fatma karakterini canlandırıyor. Yattığı hapishanelerde kendini korumak için olay çıkaran ve bu yüzden pek çok cezaevi değişen Fatma, en son filmin hikayesinin geçtiği Bursa Cezaevi’ne naklediliyor. Fakat onu burada tüyler ürpertici olaylar bekliyor.



Yazarı da hapis yattı





1938 yılında, ‘Maksim Gorki ve Nazım Hikmet kitapları okumak’, ‘yabancı rejimler lehinde propaganda ve isyana muharrik’ suçundan beş yıl hapis cezasına mahkûm edilen Orhan Kemal’in “72. Koğuş”u, 1940’lı yıllarda hapis yatan insanların sefalet ve acı dolu hayatlarını anlatıyor. Öykünün esas kahramanı, saf ve temiz yürekli Rizeli Ahmet Kaptan. Annesinin memleketten gönderdiği paralarla cezaevindeki garibanlara yardım eden Kaptan, diğer koğuşlarda yatan mahkûmlarla kumar oynuyor ve birden şansı dönüyor. Ama parasını, ranzasını ve giysilerini cezaevinin kötü ruhlu meydancısı Bobi’yi kaptırınca dünyası yıkılıyor.