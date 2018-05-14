72 albay için FETÖ'den gözaltı kararı (2) Yeniden

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin, TSK içerisindeki kripto üyelerini tespit etmek için sürdürülen \'ankesörlü telefon\' soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda 25\'i aktif görevde, 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi. Farklı illerde sürdürülen operasyonlarda şu ana kadar 65 albay gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bugüne kadar örgütle irtibatı tespit edilmemiş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif olarak görev almamış \'kripto\' subayları tespit etmek için yürütülen \'ankesörlü telefon\' soruşturması sürüyor. Savcılıkça, örgütün mahrem imamlarının, TSK\'daki subayların deşifre olmaması için iletişim yöntemi olarak ankesörlü ve büfelerdeki kontörlü telefonları kullandıkları, aramaların periyodik ve ardışık olarak yapıldığı tespit edilmişti. Yapılan soruşturma kapsamında, bu yöntemle örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli 25\'i aktif 47\'si açığa alınmış 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA KRİTİK GÖREVDE OLANLAR VAR

Bugün sabah saatlerinden itibaren yapılan operasyonda, 65 albayın gözaltına alındığı belirtilirken, aralarında 2. Ordu Komutanlığı\'nda görevli kurmay albaylar Baki K., Murat D., Çanakkale\'de görevli Kurmay Başkanı Serdar D., Kırklareli\'nde görevli Osman A., 4. Kolordu Komutanlığı\'nda Şube Müdürü Akay B., Samsun\'da görevli kurmay başkanları Mehmet E.K., Ahmet U., Ankara Kara Havacılık Komutanlığı\'nda görevli kurmay albaylar Burhan G., Ahmet Ş., Mustafa K., Asır B.\'nin de bulunduğu kritik görevlerde albayların olduğu ortaya çıktı. Albayların tamamının gözaltına alınması için operasyonların sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınanlardan bazılarının deşifre olacaklarını anladıkları için emeklilik için başvuru yaptıkları ortaya çıktı.

Öte yandan \'ankesörlü telefon\' soruşturmasının genişleyerek devam edeceği belirtildi.