71 yıl sonra buluşan anne-kızın hikayesi...

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, doğumdan hemen sonra ayrılan bir anne-kız 71 yıl sonra İtalya'da buluştu.

İtalyan asıllı anne çalışmak için Almanya'ya gittiğinde 1944 yılında Alman bir askerle evlenmiş ve Margot Bachmann isimli bır kız dünyaya gelmiştir.

Zaman'da yer alan habere göre, doğumdan itibaren babanın ailesi bebeği saklamış ve genç İtalyan anne savaşın ardından memleketine dönmüştür. Bununla beraber bebeğiyle bir gün mutlaka buluşacakları inancını asla kaybetmemiş. Babanın ailesi anne kızın tekrar bir araya gelmelerini istemediklerinden çocuğa annesinin öldüğünü söylemişler.

Geçen yıl babanın ölümüyle beraber yetmişli yaşlarına gelen Margot Bachmann isimli kız annesini bulma ümidiyle savaşla alakalı araştırmalar yapan Uluslararası Araştırma Servisi'ne başvurmuş. İtalyan Kızıl Haç'ın yardımıyla annenin hala hayatta olduğu belirlendi ve İki kadın Novellera isimli küçük bir İtalyan kasabasında bu hafta sonu buluştular.

Margot Bachmann'ın İtalyan il Quotidiano isimli yerel gazeteye verdiği röportajda "Araştırmaya başladığım zaman bir gün annemi bağrıma basacağımı hiç hayal etmemiştim. Babam bana bu konuyu araştırmamı yasaklamıştı. Ben de onun ölümünden sonra kızımın da desteğiyle araştırmaya başladım."

İtalyan Kızıl Haç sözcüsü ve buluşmaya yardım eden Laura Bastianetto'ya göre bu küçük bir mucize. Ona göre 71 yıl aradan sonra bir anne ve kızın tekrar biraraya gelmesi çok sık karşılaşılan bir durum değil. Bu, daha çok 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hayatta kalan kardeşler arasında olan bir durum.