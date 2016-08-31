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Yaşam

71 yaşındaki adamı zorla otobüsten indirdiler

"El işareti yaptım, arabasına vurmadım"

31 Ağustos 2016 15:31

İstanbul'da yaşlı bir adam bindiği otobüsün sürücüsü tarafından zorla indirildi.

NTV'nin haberine göre, evine gitmek için Çakmak durağına gelen 71 yaşındaki Şükrü Ayrık, otobüs beklemeye başladı. Bu sırada hareket eden otobüsü yakalamak için koşan Ayrık, araç durunca orta kapıdan bindi.

Durdurmak için otobüse vurduğu belirtilen Ayrık’a tepki gösteren şoför, araçtan inmesini istedi. Otobüsten inmemek için direnen Ayrık’a diğer yolcular da kızdı. Bunun üzerine Şükrü Ayrık, otobüsten inmek zorunda kaldı.

Güneş nedeniyle otobüsün geldiğini görmediğini savunan Ayrık “El işareti yaptım, arabasına vurmadım” diye konuştu.

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