71 milletvekilinin dokulmazlıkları kalkıyor

T24 - Partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. O listeler bazı milletvekilleri için sadece yeniden Meclis'e dönememe anlamına gelmiyor. Aynı zamanda, yargının önüne çıkma anlamına geliyor. Çünkü yeniden giremeyenlerden bazılarının dokunulmazlığı kalkacak. Liderleri tarafından üstü çizilen 284 vekilden 71'ini mahkeme yolları bekliyor. Rekor ise BDP'lilerde.







Tam 284 milletvekili yeniden Meclis sıralarına dönemeyecek. Çünkü partilerin aday listesinde yer bulamadılar. Ama onların aralarından bazıları için, 71'i için yeniden milletvekili olamamanın başka bir anlamı var. Dokunulmazlık zırhının kalkması.

Aday listelerine giremeyen 71 milletvekili yargı önüne çıkacak.

Dokunulmazlıkların kaldırılması için tam 789 dosya var Meclis'te bekleyen. Meclis zaten bu sayıyla bu yasama döneminde bir rekora da imza atmıştı.



BDP:



O dosyalardan 537'si BDP'li vekillere ait. İşte BDP o vekillerden 8'ine listesinde yer vermedi ve o 8 kişiden Ufuk Uras hariç 7'si çeşitli suçlardan yargı önüne çıkacak.

Osman Özçelik hakkında tam 45 dosya var, Sevahir Bayındır ise 42 dosya ile onu takip ediyor.

Listede Nuri Yaman, Şerafettin Halis, Hamit Geylani, Nezir Karabaş ve Fatma Kurtulan da yer alıyor.



AKP:

Aday listesinde 167 vekile yer vermeyen AKP'de ise bu vekillerden 34'ü çeşitli suçlardan mahkeme önüne çıkacak. Aralarında Dengir Mir Mehmet Fırat, Cemal Kaya, Agah Kafkas, Muharrem Selamoğlu ve Fazlı Erdoğan'ın da bulunduğu 34 AKP'linin dosyası dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'te karma komisyon önünde bekliyor.



CHP:

CHP'de çok tartışılan aday listesine giremeyen milletvekillerinden 21'i de aynı sorunu yaşayacak. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'te dosyaları bekliyor. O isimler arasında Kemal Anadol, Yılmaz Ateş, Önder Sav, Mehmet Sevigen, Ahmet Ersin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var.



MHP:

Listesine 27 milletvekilini almayan MHP'de de çok sayıda dosya Meclis'te bekliyor. Milletvekilliğinin düşmesiyle birlikte yargı önüne çıkması beklenen 9 milletvekili var. Aralarında Abdülkadir Akcan, Mehmet Serdaroğlu, Ahmet Orhan ve Rıdvan Yalçın gibi isimler de yer alıyor.

Dokunulmazlık dosyalarında suç dağılımına bakıldığında ise Meclis'te bekleyen 789 dosyanın 250'si terör örgütünün propagandasını yapmak.





CNNTurk.com

