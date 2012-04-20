Doğa Derneği: 71 ilde 260 bin futbol sahası kadar 2-B arazisi ranta açılacak

2B olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışını öngören yasanın kabul edilmesine Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz tepki gösterdi. Yılmaz, "Türkiye’de az ya da çok, sınırları içinde 2B arazisi olmayan il sayısı sadece 10, geriye kalan 71 ilde toplam 260 bin futbol sahası büyüklüğünde 2B arazisi ranta açılmış olacak" dedi.

Nehirleri HES, dağları maden şirketlerine satan Türkiye’nin yöneticilerinin 2B Yasa Tasarısı’nın birinci bölümünü kabul ederek ormanları da satmanın yolunu açmış olduğunu belirten Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, "Tasarının tamamının yasallaşması ve uygulamaya sokulması halinde Türkiye genelinde ilk etapta 410 bin hektarlık orman alanı (KKTC’nin 1.5 katı,) satışa çıkarılacak" şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aktif rol oynayarak hazırladığı 2B yasasının 1’inci bölmü TBMM’de kabul edilmesini eleştiren Yılmaz, “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine'ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı”nı kapsayan taslağın yasalaşmasıyla orman arazileri, ya üzerindeki işgalciye satılacak ya da TOKİ’ye devredilecek. Yani sözde 15-20 milyarlık gelir karşılığında KKTC’nin 1.5 katı büyüklüğündeki orman arazisi satışa çıkarılacak.

Düzenlemenin sadece Anadolu’nun bugününü değil geleceğini de yok etmek yolunda atılmış olan korkunç bir adım olduğunu belirten Doğa Derneği Genel Müdürü Yılmaz, “Anadolu’yu insan ve canlı yaşamı için önemli kılan doğal değerlerin bir bir yok edildiğine tanıklık etmek hepimiz için büyük bir acıdır. Bu Meclis’ten çıkan “yararlı olmayan orman” kavramı gelecekte ibretlik bir söz olarak hafızalara kazınacaktır. Doğa ve biyoçeşitlilik üzerinde geri dönülemez tahribatlara neden olacağı açık bir gerçek olan bu yasayı ve yasalaştıranları tarih unutmayacaktır.”

2B yasasının sadece 21 bin orman köyü ve 7 milyon insanı değil tüm Türkiye’yi ilgilendirdiğinin de altını çizen Engin Yılmaz, “İddia edildiğinin tersine bu yasanın bir avuç insana rant yaratmaktan başka kimseye faydası olmayacaktır. Doğayla dost bir yaşam içindeki orman köylülerden kullandıkları arazinin bedelinin yüzde 70’ini istemek o araziye TOKİ’nin el koymasından başka bir anlam taşımıyor. Bu uygulamayla TOKİ birçok köyün sahibi olacak ve kırsal yaşamın tamamen yok olmasının önü açılacak. Topraklarına el konulması ve kırsalın boşalmasıyla birlikte sahipsiz kalacak olan Anadolu’da orman, nehir dağ ve kıyıların şirketlere satışının önünde hiçbir engel kalmayacak” diye konuştu.