71 barodan HDP’ye yönelik saldırıya ortak tepki: Sorumlular ortaya çıkarılsın

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Başkanlığı’na yönelik silahlı saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz’ın katledilmesine 71 baro başkanlığı yaptıkları ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Saldırıyı kınayan ve Poyraz’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen baroların yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıda bir vatandaşımız öldürülmüştür. Bu saldırı toplumsal birlikteliğimize, demokrasiye ve ülkemiz barışına saldırıdır. Siyasi faaliyet yürütenlerin yaşam hakkını, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumak; devletin asla terk edemeyeceği zorunlu görevlerdir. Son olarak İzmir HDP il binasında çalışan bir emekçinin kızı olan Deniz Poyraz'ın öldürülmesi, ülkemizin şiddet iklimine çekilmeye çalışıldığı ve toplumsal bütünlük konusundaki kaygılarımızı artırmaktadır. “

"Saldırının ardındaki karanlık odaklar ortaya çıkarılsın"

“Birlik ve beraberliğimize ve bir arada yaşama kültürümüze yönelik bu saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yasal mercilerin bir an önce sorumluların, saldırının ardındaki karanlık odakların ve hedeflerinin tüm yönleri ile ortaya çıkarılması için gerekli soruşturmayı tamamlayarak yargıya teslim etmesini talep ediyoruz."

Açıklamaya imza atan 71 baro şu şekilde sıralandı:

Adana Baro Başkanlığı

Afyon Baro Başkanlığı

Ağrı Baro Başkanlığı

Adıyaman Baro Başkanlığı

Amasya Baro Başkanlığı

Ankara Baro Başkanlığı

Antalya Baro Başkanlığı

Ardahan Baro Başkanlığı

Artvin Baro Başkanlığı

Aydın Baro Başkanlığı

Balıkesir Baro Başkanlığı

Bartın Baro Başkanlığı

Batman Baro Başkanlığı

Bilecik Baro Başkanlığı

Bingöl Baro Başkanlığı

Bitlis Baro Başkanlığı

Bolu Baro Başkanlığı

Burdur Baro Başkanlığı

Bursa Baro Başkanlığı

Çanakkale Baro Başkanlığı

Çankırı Baro Başkanlığı

Çorum Baro Başkanlığı

Denizli Baro Başkanlığı

Diyarbakır Baro Başkanlığı

Düzce Baro Başkanlığı

Gaziantep Baro Başkanlığı

Eskişehir Baro Başkanlığı

Erzincan Baro Başkanlığı

Erzurum Baro Başkanlığı

Giresun Baro Başkanlığı

Gümüşhane -Bayburt Baro Başkanlığı

Hakkari Baro Başkanlığı

Hatay Baro Başkanlığı

lğdır Baro Başkanlığı

Isparta Baro Başkanlığı

İstanbul Baro Başkanlığı

İzmir Baro Başkanlığı

Kars Baro Başkanlığı

Kahramanmaraş Baro Başkanlığı

Kayseri Baro Başkanlığı

Kırklareli Baro Başkanlığı

Kırıkkale Baro Başkanlığı

Kilis Baro Başkanlığı

Kütahya Baro Başkanlığı

Kastamonu Baro Başkanlığı

Kocaeli Baro Başkanlığı

Konya Baro Başkanlığı

Malatya Baro Başkanlığı

Manisa Baro Başkanlığı

Mardin Baro Başkanlığı

Mersin Baro Başkanlığı

Muğla Baro Başkanlığı

Muş Baro Başkanlığı

Ordu Baro Başkanlığı

Osmaniye Baro Başkanlığı

Sakarya Baro Başkanlığı

Samsun Baro Başkanlığı

Siirt Baro Başkanlığı

Sinop Baro Başkanlığı

Sivas Baro Başkanlığı

Şanlıurfa Baro Başkanlığı

Şırnak Baro Başkanlığı

Tekirdağ Baro Başkanlığı

Tokat Baro Başkanlığı

Trabzon Baro Başkanlığı

Tunceli Baro Başkanlığı

Uşak Baro Başkanlığı

Van Baro Başkanlığı

Yalova Baro Başkanlığı

Yozgat Baro Başkanlığı

Zonguldak Baro Başkanlığı