71 barodan HDP’ye yönelik saldırıya ortak tepki: Sorumlular ortaya çıkarılsın

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Başkanlığı’na yönelik silahlı saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz’ın katledilmesine 71 baro başkanlığı yaptıkları ortak açıklamayla tepki gösterdi.
Saldırıyı kınayan ve Poyraz’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen baroların yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıda bir vatandaşımız öldürülmüştür. Bu saldırı toplumsal birlikteliğimize, demokrasiye ve ülkemiz barışına saldırıdır. Siyasi faaliyet yürütenlerin yaşam hakkını, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumak; devletin asla terk edemeyeceği zorunlu görevlerdir. Son olarak İzmir HDP il binasında çalışan bir emekçinin kızı olan Deniz Poyraz'ın öldürülmesi, ülkemizin şiddet iklimine çekilmeye çalışıldığı ve toplumsal bütünlük konusundaki kaygılarımızı artırmaktadır. “
"Saldırının ardındaki karanlık odaklar ortaya çıkarılsın"
“Birlik ve beraberliğimize ve bir arada yaşama kültürümüze yönelik bu saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yasal mercilerin bir an önce sorumluların, saldırının ardındaki karanlık odakların ve hedeflerinin tüm yönleri ile ortaya çıkarılması için gerekli soruşturmayı tamamlayarak yargıya teslim etmesini talep ediyoruz."
Açıklamaya imza atan 71 baro şu şekilde sıralandı:
Adana Baro Başkanlığı
Afyon Baro Başkanlığı
Ağrı Baro Başkanlığı
Adıyaman Baro Başkanlığı
Amasya Baro Başkanlığı
Ankara Baro Başkanlığı
Antalya Baro Başkanlığı
Ardahan Baro Başkanlığı
Artvin Baro Başkanlığı
Aydın Baro Başkanlığı
Balıkesir Baro Başkanlığı
Bartın Baro Başkanlığı
Batman Baro Başkanlığı
Bilecik Baro Başkanlığı
Bingöl Baro Başkanlığı
Bitlis Baro Başkanlığı
Bolu Baro Başkanlığı
Burdur Baro Başkanlığı
Bursa Baro Başkanlığı
Çanakkale Baro Başkanlığı
Çankırı Baro Başkanlığı
Çorum Baro Başkanlığı
Denizli Baro Başkanlığı
Diyarbakır Baro Başkanlığı
Düzce Baro Başkanlığı
Gaziantep Baro Başkanlığı
Eskişehir Baro Başkanlığı
Erzincan Baro Başkanlığı
Erzurum Baro Başkanlığı
Giresun Baro Başkanlığı
Gümüşhane -Bayburt Baro Başkanlığı
Hakkari Baro Başkanlığı
Hatay Baro Başkanlığı
lğdır Baro Başkanlığı
Isparta Baro Başkanlığı
İstanbul Baro Başkanlığı
İzmir Baro Başkanlığı
Kars Baro Başkanlığı
Kahramanmaraş Baro Başkanlığı
Kayseri Baro Başkanlığı
Kırklareli Baro Başkanlığı
Kırıkkale Baro Başkanlığı
Kilis Baro Başkanlığı
Kütahya Baro Başkanlığı
Kastamonu Baro Başkanlığı
Kocaeli Baro Başkanlığı
Konya Baro Başkanlığı
Malatya Baro Başkanlığı
Manisa Baro Başkanlığı
Mardin Baro Başkanlığı
Mersin Baro Başkanlığı
Muğla Baro Başkanlığı
Muş Baro Başkanlığı
Ordu Baro Başkanlığı
Osmaniye Baro Başkanlığı
Sakarya Baro Başkanlığı
Samsun Baro Başkanlığı
Siirt Baro Başkanlığı
Sinop Baro Başkanlığı
Sivas Baro Başkanlığı
Şanlıurfa Baro Başkanlığı
Şırnak Baro Başkanlığı
Tekirdağ Baro Başkanlığı
Tokat Baro Başkanlığı
Trabzon Baro Başkanlığı
Tunceli Baro Başkanlığı
Uşak Baro Başkanlığı
Van Baro Başkanlığı
Yalova Baro Başkanlığı
Yozgat Baro Başkanlığı
Zonguldak Baro Başkanlığı