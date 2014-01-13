71. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Altın Küre'de ödüller sahiplerini buldu. En İyi Yönetmen 'Gravity' filmiyle Alfonso Cuaron seçildi. Geceye 3 ödül kazanan 'American Hustle', televizyonda dalında ise 2 ödül kazanan 'Breaking Bad' damgasını vurdu.

Oscar'ın habercisi sayılan 71'inci Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills'de düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni klasikleşen 'Kırmızı Halı' seremonisi ile başladı.

Kırmızı Halı'nın ardından başlayan ödül törenine 3 dalda ödül kazanan ‘American Hustle’ filmi damga vurdu. Filmi, komedi-müzikal dalında En İyi Film’ seçilirken Amy Adams ve Jennifer Lawrence’a oyunculuk ödülleri kazandırdı. Lawrence, geçen yıl da 'Silver Linings Playbook'taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.

'Gravity' filmi Alfonso Cuaron’ En İyi Yönetmen ödülünü getirdi. Bu yıl birçok festivalde övgü ve ödül toplayan '12 Years a Slave' En İyi Film ödülüne layik görüldü. Matthew McConaughey 'Dallas Buyers Club’daki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilirken, Cate Blanchett da 'Blue Jasmine' ile En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Komedi Müzikal dalında ise En İyi Erkek Oyuncu ödülü The Wolf of Wall Street filmindeki rolüyle Leonardo DiCaprio'nun oldu.

Televizyonun kazananları

Televizyon kategorisinde ise geceye 'Breaking Bad' ve 'Brooklyn Nine-Nine' damgasını vurdu. 'Breaking Bad' En İyi Dizi, Erkek Oyuncu ödüllerini kazanırken, 'Brooklyn Nine-Nine' Komedi- Müzikal dalında En İyi Dizi ve Erkek Oyuncu ödüllerine değer görüldü. Gecede 'Behind the Candelabra' adlı televizyona filmiyle ünlü aktör Michael Douglas da ödül kazandı.

Woody Allen'a özel ödül

Gecenin en anlamlı ödüllerinden olan Cecil B. DeMille Ödülü Woody Allen'a verildi. Sunumu yapan Emma Stone, "Woody büyük bir fikir babası, hiçbir zaman vizyonunda fedarkarlık yapmayan bir yapımcı, yılların gözlemlerini gerçekçi verilerle getiren ve tarihin en iyi yönetmenlerinden birisi..." diyerek ödülü yönetmen adına alan Diana Keaton'a takdim etti.

İşte gecenin kazananları:

Sinema Ödülleri

En İyi Film (Drama): 12 Years A Slave

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Cate Blanchett (Blue Jasmine)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club)

En İyi Film (Komedi-Müzikal): American Hustle

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal): Amy Adams (American Hustle)

En İyi Erkek oyuncu (Komedi-Müzikal): Leonardo DiCaprio (The Wolf of Wall Street)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Lawrence (American Hustle)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Jared Leto (Dallas Buyers Club)

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron (Gravity)

En İyi Senaryo: Spike Jonze (Her)

En İyi Yabancı Film: The Great Beauty

En İyi Animasyon: Frozen

En İyi Müzik: Alex Ebert (All Is Lost)

En İyi Şarkı: Ordinary Love- U2 (Mandela: Long Walk To Freedom)

Televizyon Ödülleri

En İyi Dizi (Drama): Breaking Bad

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Robin Wright (House of Cards)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Bryan Cranston (Breaking Bad)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal): Amy Poehler (Parks and Recreation)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-Müzikal): Andy Samberg (Brooklyn 99)

En İyi Dizi (Komedi-Müzikal): Brooklyn 99

En İyi Mini Dizi/Film: Behind the Candelabra

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Elisabeth Moss (Top of the Lake)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Michael Douglas (Behind the Candelabra)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi): Jacqueline Bisset (Dancing on the Edge)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi): Jon Voight (Ray Donovan)

