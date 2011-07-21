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Yaşam

70'li yılların çocuk yıldızı Ayşe Mat öldü

1988’de ciddi beyin rahatsızlığı geçiren, yıllar sonra bu hastalığı nükseden bir dönemin çocuk yıldızı Ayşe Mat, Milano’da hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2011 03:00

T24 - 1988’de ciddi beyin rahatsızlığı geçiren, yıllar sonra bu hastalığı nükseden bir dönemin çocuk yıldızı Ayşe Mat, Milano’da hayatını kaybetti. Mat, önceki gün İstanbul’da toprağa verildi.



1988’de ciddi bir beyin rahatsızlığı geçiren, İsviçre’de Prof. Dr. Gazi Yaşargil tarafından ameliyat edilerek ölümden döndürülen eski çocuk yıldız Ayşe Mat, 23 yılın sonunda savaşı kaybetti. 70’li yıllarda birçok reklam filminde rol alan Mat, üç aydır beyin kanseri tedavisi gördüğü Milano’da öldü. Oyuncunun cenazesi önceki gün İstanbul’a getirilerek toprağa verildi.


Cenaze namazı Zincirlikuyu Camii’nde kılınan Ayşe Mat’ın annesi, “Acım çok büyük” derken, ablası da habercilere tepkiliydi. Yıllar önce de kardeşinin öldüğüne dair haberler yapıldığı hatırlatılan acılı abla, “O konuda konuşmak istemiyoruz. İnternette böyle haberler çıkmış olabilir. İsteyen istediğini söylesin” dedi.


Mat’ın cenazesi ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.  

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