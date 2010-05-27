70'lerin Face'i tekrar biraraya geliyor

T24 - 1970'ların İngiliz grubu Faces yeniden bir araya geliyor.



Grup üyelerinden yapılan açıklamada, Rod Stewart'ın yerine Simpley Red'in solisti Mick Hucknall etrafında bir araya gelecek olan grubun, Guns N' Roses'ın eski gitaristi Slash ile baterist Kenney Jones'un katkılarıyla Ağustos'ta İngiltere'de bir konser vereceği, Ocak ayından itibaren de dünya turnesine çıkacağı belirtildi.



Gitarist Ronnie Wood, BBC'ye açıklamasında, "Rod Stewart'ı dışlamadık. Ama programı o kadar yüklü ki ve menajeri de bize katılmasını denediğimiz her sefer ek iş çıkarıyor ona. Artık bekleyecek zaman kalmadı. Müzik ateşli, Mick Hucknall ateşli, dolayısıyla artık gitmeye hazırız. O an geldi" dedi.



Grup, geçen yıl Rod Stewart yerine birçok başka şarkıcının katılmasıyla Londra'daki Royal Albert Hall'de bir konser vermişti.



Mick Hucknall'ın bu yıl son bir konser verdikten sonra Simply Red grubuna son vereceği de belirtiliyor.



1969'da kurulan grupta, Ronnie Lane (bas), Ian McLagan (piyano), Kenney Jones (perküsyon) Ronnie Wood (gitar) ve Rod Stewart (solist) yer alıyordu.



Grup, Rod Stewart'ın solo kariyeri yoğunluk kazanınca 1975'te dağılmış, Ronnie Wood da Rolling Stones'a katılmıştı.









