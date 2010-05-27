T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

70'lerin Face'i tekrar biraraya geliyor

1970'ların İngiliz grubu Faces yeniden bir araya geliyor.

27 Mayıs 2010 03:00

T24 - 1970'ların İngiliz grubu Faces yeniden bir araya geliyor.

Grup üyelerinden yapılan açıklamada, Rod Stewart'ın yerine Simpley Red'in solisti Mick Hucknall etrafında bir araya gelecek olan grubun, Guns N' Roses'ın eski gitaristi Slash ile baterist Kenney Jones'un katkılarıyla Ağustos'ta İngiltere'de bir konser vereceği, Ocak ayından itibaren de dünya turnesine çıkacağı belirtildi.

Gitarist Ronnie Wood, BBC'ye açıklamasında, "Rod Stewart'ı dışlamadık. Ama programı o kadar yüklü ki ve menajeri de bize katılmasını denediğimiz her sefer ek iş çıkarıyor ona. Artık bekleyecek zaman kalmadı. Müzik ateşli, Mick Hucknall ateşli, dolayısıyla artık gitmeye hazırız. O an geldi" dedi.

Grup, geçen yıl Rod Stewart yerine birçok başka şarkıcının katılmasıyla Londra'daki Royal Albert Hall'de bir konser vermişti.

Mick Hucknall'ın bu yıl son bir konser verdikten sonra Simply Red grubuna son vereceği de belirtiliyor.

1969'da kurulan grupta, Ronnie Lane (bas), Ian McLagan (piyano), Kenney Jones (perküsyon) Ronnie Wood (gitar) ve Rod Stewart (solist) yer alıyordu.

Grup, Rod Stewart'ın solo kariyeri yoğunluk kazanınca 1975'te dağılmış, Ronnie Wood da Rolling Stones'a katılmıştı.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24