70'inden sonra kursa yazıldılar

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Bulanık İlçesi\'ndeki Aile Destek Merkezi\'nde açılan ahşap boyama kursuna katılan büyük anneler, gençlere örnek oldu.

Yaptığı iki evlilikten 5 çocuğu olan ve eşinin ölümü ile birlikte çocuklarından birinin yanında kalmaya başlayan 72 yaşındaki Siyaset Yaşar, hiç okula gitmeden kendi çabası ile okuma-yazmayı öğrendiğini söyledi. Boş zamanını değerlendirmek için ahşap boyama kursuna katıldığını belirten Yaşar, \"Haftada 5 gün buraya gelerek güzel saatler geçiriyorum. Bilginin yaşı yok. Yaptığım işten büyük bir zevk alıyorum. Gençler bizim gibi nineleri örnek alsın. Gençliğimizde böyle imkanlar yoktu. Şimdi devletin her imkanı var. Özellikle gençlerimizi Türkiye ve hatta yurt dışı gezilerine bile götürüyor. Bunlar büyük bir nimet. Kıymetini bilmek lazım\" diye konuştu.

Yaşamında ilk kez böyle bir kursa katıldığını belirten 71 yaşındaki Günay Erdoğan ise 60 yaşında Kuran öğrendiğini belirterek şöyle dedi:

\"Eşim 30 yıl önce yaşamını yitirdi. Yalnız kalınca komşularımın da isteği ile bu kursa başladım. Çok da iyi etmişim. Burada akranlarımda var. Kurstakilerle çok güzel günler geçiriyoruz. Bundan sonra birçok kursa katılmaya karar verdim. Atalarımız ne demiş, \'öğrenmenin yaşı yok\' Kursta öğrendiklerimizle sergi açacağımız günü merakla bekliyorum.\"

Kurs öğretmeni Yelda Rüzgar, kursa 7\'den 70\'e 16 kursiyerin katıldığını belirterek, özellikle 70 yaşlarındakilerin gösterdiği azme hayran kaldığını söyledi. Siyaset Yaşar ve Günay Erdoğan\'ın genç kızlara örnek olduğunu vurgulayan Rüzgar, \"Kursa en erken onlar geliyor ve yine en geç onlar çıkıyor. El becerileri mükemmel. Kursumuz iki ay sürecek\" diye konuştu.



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