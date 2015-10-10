70’inci yıl kutlaması



Kuzey Kore'nin başkenti Pyönyang'da İşçi Partisi'nin 70'inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle büyük bir geçit töreni düzenlendi.

Dünyadan hiç bir lider törenlere katılmadı ancak Kuzey Koreliler meydanları doldurdu.

Kuzey Kore, tanklar, silahlı araçlar, balistik füzelerin bulunduğu araçlar ve binlerce askerle Kim Il Sung Meydanı'nda gövde gösterisi yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da törene katılarak halkı ve askerleri selamladı.

Konuşma da yapan Kim Jong Un, “Kuzey Kore'nin emperyalist ABD tarafından yürütülen her türlü savaşta mücadeleye hazır olduğunu“ söyledi.