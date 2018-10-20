708. haftada Cumartesi İnsanları: Kayıplardan da Galatasaray Meydanı'ndan da vazgeçmiyoruz

700’üncü haftadan bu yana Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapmasına izin verilmeyen Cumartesi İnsanları, polis ablukası altında İnsan Hakları Derneği’nin( İHD) bulunduğu sokakta basın açıklamasını yaptı. Cumartesi Anneleri/İnsanları, "Bizden neden korkuyorsunuz?" diye sorarak, "Neden 23 yıl sonra Galatasaray'ı elimizden aldınız. Buraya tıktınız. Neden yargısız infaz yapılıyor. Biz Galatasaray'dan ve kayıplarımızdan vazgeçmeyeceğiz" dediler.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Cumartesi Anneleri'nin İHD önünde basın açıklaması yapmasına izin vermeyen polis bu hafta açıklama yapılırken müdahale etmedi. 708’inci hafta için bir araya gelen ve aralarında, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Oya Ersoy, Ali Kenanoğlu' nun bulunduğu Cumartesi Anneleri kaybedilen Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir için adalet istedi.

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"Anayasa Mahkemesi güvence altına aldı"

Haftanın açıklamasını okuyan kaybedilen Hasan Ocak'ın kardeşi Maside Ocak Anayasa'nın 34. maddesiyle barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını güvence altına alındığını belirterek," Anayasa Mahkemesi içtihatları da barışçıl gösteri veya basın açıklamalarının ilke olarak cezai yaptırım tehdidine maruz bırakılamayacağı yönündedir" dedi. Ocak dokuz haftadır basın açıklamalarının engellendiğini belirterek,"Kamu gücünü kullanan bütün organların ortak amacı, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi olmasına rağmen devleti yönetenler, kamu gücünü ve imkanlarını bize karşı nefretin ve şiddetin aracı olarak kullanmaktadır. 708. haftamızda Akp iktidarının uluslararası yargı karşısında hakikati kabul ettiği ancak bugüne kadar hukukun dışında durarak yükümlülüklerini yerine getirmediği kayıp dosyalarından birini kamuoyuyla paylaşmak için buluştuk" diye konuştu.

"Etkin soruşturma yapılmadı"

Kaybedilen Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir ile ilgili bilgi veren Ocak şöyle devam etti:"Tosun ve Aydemir dosyalarında etkin bir soruşturma yapılmadı. Zamanaşımından takipsizlik kararı verilen dosyalar kapatıldı. Bunun üzerine Fehmi Tosun dosyası Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

Yargı makamları Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir dosyalarında yargılamanın yenilenmesi yoluyla etkin bir soruşturma yaparak, maddi gerçeğin açığa çıkartılması ve ceza adaletinin sağlanması yönünde göreve çağırıyoruz."

"Neden yasakladınız?"

Ardından konuşan Cumartesi Annesi Hanım Tosun, "Bizi bu sokağa mahkum edenlere ve Galatasaray'ı yasaklatanları buradan kınıyorum. Cumartesi Anneleri'nden neden korkuyorsunuz? Biz yıllardır Galatasaray'da kayıplarımızı arıyoruz. Kimseye zarar vermedik. 23 seneden sonra bize o meydanı neden yasakladınız. Hukuktan bahsedenler bu meydana baksınlar. Biz haklıyız. Onlar hukuksuzca o meydanı yasakladılar. Bu insanlar zaten siyasetle uğraştığı için kaybedildi. Neden yargısız infaz yaptılar. Eğer suçu varsa yargılansaydılar. Biz kayıplarımızın akıbetini yetkililerden soruyoruz. İnfazı veren kişilerden hesap soruyoruz. Biz kayıplardan da Galasaraydan da vazgeçmiyoruz. Biz haklı meydanlarda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Vicdanınız sızlasın"

Gözaltında kaybedilen gazeteci Ferhat Tepe' nin kardeşi Ayşe Tepe de, "AİHM barışçıl gösterilerin yasaklanamayacağını gösterdi ama bunlar kendi anayasalarına bile saygı duymuyorlar. Galatasaray'da olmamız engellenemez hukuk evrenseldir. İç hukuk yollarını tükettik AİHM'e gittik. Anayasa mahkemesine gittik. Biz hiçbir zaman haklı davamızdan vazgeçmedik. Bizi burada bile küçücük bir çembere hapsetmeye çalışıyorlar. Biraz vicdanınız sızlasın. Bizim öfkemiz adaletsizliğe hukuksuzluğa."