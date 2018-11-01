701 sayılı KHK, OHAL'in sona ermesinden 3,5 ay sonra TBMM'de kabul edildi

Olağanüstü Hal kapsamında 4 Haziran 2018 tarihinde çıkarılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname OHAL'in sona ermesinden 3,5 ay sonra TBMM'de kabul edildi.

Görüşmelerin ikinci bölümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Sayın Cumhurbaşkanı, '17-25 Aralık'tan sonra ikaz ettik, bu bankaya para yatırmayın, terör örgütü dedik.' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı okulları neden kapatmadınız? Vatandaşların çocuklarını bu okullara göndermesine müsaade ettiniz. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığının gözetiminde, denetiminde okullardı. Bu millete kumpas kurdunuz. Bunu, bugün anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Grubu adına söz alan Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, OHAL Komisyonu ile ihraçlara karşı itiraz yolunun açıldığını ancak sınırlı sayıda iade kararı çıktığını belirtti.

İhraç dosyalarının incelemelerinin daha hızlı yapılmasını isteyen Bülbül, "MHP olarak FETÖ ile ilgili soruşturmaların, FETÖ'yle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülmesini her zaman ifade ettik. Bu işin sulandırılmasına asla ve asla tahammülümüzün olmadığının altını çiziyoruz fakat ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin giderilmesi ve bunların minimuma indirilmesi Türkiye'nin ileride kurmaya çalıştığı düzen açısından, Türk devletinin yeniden inşa edilmeye çalışıldığı şu süreçte çok büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

HDP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "OHAL Komisyonuna başvuran, ihraç edilmiş ya da açığa alınmış kişilerin suçları sabit olmamasına rağmen, kimisi iki yıldır işsiz ve tüm sosyal haklarından mahrum durumda. İktidarınız ve bu Komisyon, yüz binlerce suçsuz, günahsız insanın vebalini üzerinde taşıyor." iddiasında bulundu.

CHP Grubu adına konuşan Çetin Osman Budak, KHK'larla birçok önemli düzenlemenin hayata geçirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Varlık Fonu varlıklı ülkelerde yapılır. Doğal gazı, petrolü ve fazlası vardır, gelecek nesildeki kendi yurttaşları için gelir getirecek yerlere yatırımı yapmak üzere ne yaparlar, Varlık Fonu kurarlar. Hem ticaret hem cari açık veren bir ülkede Varlık Fonu'nu yine KHK ile kurdunuz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir şirketin başına kendini atadı, damadını da atadı. Üstelik de Türk Hava Yolları gibi, Ziraat Bankası gibi o kadar değerli kurumlarımızın şu anda denetimi artık yok, denetimsiz bırakıldı. Soru sorduğumuz zaman da cevap alamıyoruz."

Kabul edilen KHK, kamu personelinin ihraç edilmesi, göreve iade edilmesi, rütbesi alınan Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve yurtdışında öğrenim gören öğrencilerle ilgili hükümleri içeriyor.

Ayrıca Kanun Hükmünde Kararname metnine, Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu'nun görev ve yetkileri ile komisyon tarafından alınan kararların geçerliliği devam edeceği eklendi.

701 Sayılı KHK ile 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilmişti

701 sayılı KHK ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilmişti. Aynı KHK ile 148 personel, kamudaki görevlerine iade edilmişti. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alınmıştı. KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edilmişti.