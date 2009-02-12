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Yaşam

700HP'lik kamyon

Volvo, dünyanın seri olarak üretilen en güçlü kamyonunu tanıttı

12 Şubat 2009 02:00

Volvo, dünyanın seri olarak üretilen en güçlü kamyonunu tanıttı. Volvo FH16,700 HP ve 3150 Nm tork ile artık dünyanın en güçlüsü.

Volvo, FH16 modeli ile dünyada ve sektörde bir ilke imza atıyor. Ticari amaçlı üretilen bir kamyon, en ağır ve zorlu taşıma görevleri için tasarlanan bu kadar güçlü bir motorla ilk kez piyasaya sürülüyor. Üstelik de bir önceki modele göre motor gücü arttırılmış olsa da, daha düşük emisyon sağlanmış ve yakıt tüketimi de değişmemiş. Ağır hizmetler için üretilen FH16, ağır yüklere koşularak test edilmiş.

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