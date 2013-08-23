700 yıllık 'zehir' yüzüğü bulundu

Bulgar arkeologlar, Karadeniz kıyısındaki bir kalede yaklaşık 700 yıllık olduğu belirlenen bronz bir yüzük buldu. İçeceklere zehir dökmek için kullanıldığı anlaşılan yüzüğün, Orta Çağ’da işlenen siyasi cinayetlerde kullanıldığı düşünülüyor.



Kaliakra’daki bir kalede bulunan yüzüğün, 700 yıl önce siyasi cinayetlerde kullanıldığı tahmin ediliyor.

İnce işçilikle tasarlanmış bronz yüzüğün üst kısmında yuvarlak bir hazne bulunuyor. Yan kısmında yapay bir delik olan haznenin öldürücü zehirleri muhafaza etmesi için tasarlandığı düşünülüyor.



Avrupa'dan gelmiş olabilir



Kavarna Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada, bölgede 2011 yılından bu yana 30’dan fazla yüzük, küpe gibi kıymetli mücevher bulundu. Yeni bulunan bronz yüzüğün, özel yapısıyla içki ya da yemeklere hızlıca zehir dökebilecek özel bir tasarıma sahip olduğuna dikkat çekildi.

Kazı ekibinin başkanlığını yapan Bulgaristan Ulusal Arkeoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Bonnie Petrunova, Burgaristan’ın herhangi bir bölgesinde yüzüğün benzerine rastlamadıklarını, ülkedeki prensliklerin sahip oldukları ticari ilişkilerle bağlantılı olarak yüzüğün İtalya veya İspanya’dan gelmiş olabileceğini vurguladı.



Cinayetleri aydınlatabilir



Petrunova, Kaliakra’nın o dönem Dobruca bölgesinin başkenti olduğunu ve yüzüğün Dobruca hükümdarı Dobrotitsa ile oğlu Ivanko Terter arasındaki iktidar kavgasında kullanılmış olabileceğini öne sürdü.

Petrunova ayrıca, yüzüğün 14. yüzyılda işlenmiş seri cinayetlerde gizli bir silah olarak kullanılmış olabileceğini sözlerine ekledi.

Bulgar arkeolog, yüzüğün, ‘Dobrotitca’ya yakın olan soyluların ve aristokratların ölümünden sorumlu cinayet aracı olabileceğini’ belirtti.