700 yıllık Meryem Ana resmi ele geçirildi

Karaman'da polisin yaptığı operasyonda, yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen Meryem Ana resmi ele geçirdi. olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bugün sabah saatlerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 33 yaşındaki R.Ö. ile 31 yaşındaki kardeşi M.Ö. gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramada da, 39 santimetre boyunda, 34 santimetre eninde, 3 santimetre kalındığında, ceylan derisi üzerine yapılmış, Meryem Ana resmi ele geçirdi. Şüphelilerin, resmi satmak için Mersin'e gitmek istedikleri belirtildi. Polis yetkilileri resmin 700 yıllık olduğunun tahmin edildiğini, müze yetkililerin incelemesinin ardından kesin tarihin hesaplanacağını açıkladı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

