ODTÜ'lü 700 akademisyenden çağrı: Üniversitemizin özerkliğine ve özgürlüğüne sahip çıkalım!

Geçtiğimiz haftalarda internetteki siber saldırılar nedeniyle suçlanan, mescide giden öğrencilerin solcu öğrenciler tarafından tartaklandığı iddiasıyla gündem olan Orta Doğu Teknik Üniversite’sinde (ODTÜ) 700'e yakın akademisyen, bir bildiri yayımladı. "ODTÜ, farklı görüş ve inançlara saygılı, bunların özgürce dile getirildiği ve yaşandığı bir üniversitedir" vurgusu yapılan açıklamada, "ODTÜ'ye üniversite dışından yapılacak müdahaleleri kabul edilemez bulduğumuzu duyuruyoruz. Üniversiteyi tanımlayan evrensel değerleri ülkü edinen herkesi bilimsel düşünce ve araştırmaya, üniversite özerkliğine ve akademik özgürlüklere sahip çıkmaya davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.

Bildiriye imza atan akademisyenler, ODTÜ'lü ögrencileri, mezunları ve çalışanları da bildiriyi imzalamaya davet etti. Davet, 12 Ocak 2015 itibariyle 5000'i aşkın ODTÜ'lünün imzasına ulaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mescit tartışmaları sonrası ODTÜ yönetimini sert bir dille eleştirmiş, YÖK’e "Gereği yapılsın" talimatı vermişti.

ODTÜ'lü akademisyenler tarafından yayımlanan bildirinin tam metni şöyle:

"60. yıl dönümünü kutlayan ODTÜ, Türkiye'nin tüm bölgelerinden, farklı sosyal kesimlerden ve siyasi görüşlerden öğrencisi ve 120.000'i aşkın mezunu ile ülkemizde evrensel değerlerin taşıyıcısı saygın kurumlardan biridir.

ODTÜ, aynı zamanda, farklı görüş ve inançlara saygılı, bunların özgürce dile getirildiği ve yaşandığı, sorunlarını çoğulcu, katılımcı ve hoşgörülü yaklaşımlarla çözebilme kültürüne sahip bir üniversitedir. ODTÜ yönetimi, çalışanları, öğrencileri ve mezunlarının özverili çabalarının ürünü olan bu demokratik kültür, ülkemizin köklü üniversite geleneğinin bir parçası olarak aydınlık geleceğinin güvencesidir.

Biz aşağıda imzası bulunan ODTÜ öğretim elemanları her ne sebeple olursa olsun ODTÜ'ye üniversite dışından yapılacak müdahaleleri kabul edilemez bulduğumuzu duyuruyor, üniversiteyi tanımlayan evrensel değerleri ülkü edinen herkesi bilimsel düşünce ve araştırmaya, üniversite özerkliğine ve akademik özgürlüklere sahip çıkmaya davet ediyoruz."

12 Ocak 2015 itibariyle bildiriye imza atan 5000'i aşkın ODTÜ'lünün isim listesi için tıklayın