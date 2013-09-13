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Yaşam

700 milyon liralık 'taksi' vurgunu

Eyüp'te 'hayali' taksi plakası satan bir otomotiv firmasının sahibi, 900 vatandaşın yaklaşık 700 milyon lirasını alarak kayıplara karıştı

13 Eylül 2013 10:45

Eyüp'te bir otomotiv firması, taksi plakası almak isteyen 900 kişiyi dolandırdı. Yaklaşık 700 milyon lirayı alarak kayıplara karışan firma sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
 
Özellikle İstanbul'da rastlanan "hayali" taksi plakası alım-satımı, 900 vatandaşın mağdur olmasına yol açtı. Eyüp'te sahte taksi plakası pazarlayan bir otomotiv firmasının sahibi, 900 kişinin toplam 700 milyon lirasını alarak ortadan kayboldu.

Yurt içinden ve dışından çok sayıda vatandaş, paralarını değerlendirmek için geldikleri firmadan, "hayali" taksi plakası satın aldı.

"Bijon" adı verilen uygulamayla, İstanbul'daki bir taksi plakasının değerinin 16'ya bölünerek, vatandaşlara istedikleri oranda hisse satışı gerçekleştirildi.

Vergi yükümlülüğünden kurtulmak isteyen bazı vatandaşların başvurduğu uygulamada, plakalar resmi olmadığı için alıcılar ruhsat sahibi olamıyor.

Bu durumda alıcı ile satıcı arasında resmi işlem yapılamazken, satış tamamen karşılıklı güvene dayalı olarak gerçekleştiriliyor.

Ödedikleri para karşılığında "hayali" de olsa taksi plakası sahibi olduklarını ve buradan gelir elde edeceklerini uman vatandaşlar, parayı yatırdıkları firma sahibinin kaçtığını duyunca, otomotiv firmasının önüne akın etti.

Burada karşılarında herhangi bir yetkili bulamayan vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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