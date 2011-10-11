700 milyon dolarlık tablolar kül oldu

T24-

Yalan mı söylüyor?



Vatan'ın haberine göre, 2010 yılı sanat dünyasının en büyük soygunlarından birine sahne olmuştu. Fransa’nın başkenti Paris’teki Modern Sanat Müzesi’ne giren bir grup hırsız, uyuklayan bekçiler sayesinde 5 tabloyu rahatlıkla çalmıştı. Yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki tablolar arasında Pablo Picasso, Henri Matisse, Amedeo Modigliani ve Fernand Leger gibi sanatçıların eserleri vardı. Fransız polisi, “Yüzyılın sanat soygunu” olarak tanımladıkları hırsızlığı yapanlardan ikisini yakaladı.43 yaşındaki Sırp Vrejan T. yakalananlardan ilki oldu. Örümcek Adam lakabıyla her yere tırmanabilen Vrejan’dan sonra sanat uzmanı Jean Michel yakalandı. Michel sayesinde, 34 yaşındaki Jonathan da kolayca yakalandı. Fakat Jonathan’ın polise yaptığı açıklama sanat dünyasının kanını donduracak nitelikteydi.Jonathan polislere “Arkadaşlarım yakayı ele verince korkup panikledim. Tabloları imha ettim ve bir çöp aracına fırlattım” dedi. Yetkililer, hırsızların yalan söylediğini iddia etse bile eserlerin bir buçuk yıldır bulunamamış olması sanat tutkunlarını endişelendiriyor. Sanat uzmanları “Sanat mirası yok olmuş olabilir” açıklamasında bulundu.