700 milyon dolarlık sponsorluk; Staples Center'ın ismi değişiyor!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers'ın yanı sıra başka birçok Los Angeles ekibinin salon maçlarına ev sahipliği yapan Staples Center isim değiştiriyor. Anlaşmaya göre salonun yeni ismi Crypto.com Arena olacak.

NBA'de Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers'ın yanı sıra başka birçok Los Angeles ekibinin salon maçlarına ev sahipliği yapan Staples Center isim değiştiriyor.

1999'da açılan ve Grammy ödüllerinin birçoğuna ev sahipliği yapan 20 bin kişi kapasiteli salonun sahibi olan AEG şirketi, yaptığı açıklama ile salonun isim haklarını kripto para platformu "Crypto.com" tarafından 20 yıl boyunca satın alındığını açıkladı. Anlaşmaya göre salonun yeni ismi Crypto.com Arena olacak.

Şu ana kadarki isim sponsoru Staples'in, 1999'dan başlayarak, arenanın isim hakları için 20 yılda 116 milyon dolar ödediği bildirilirken, CNBC'nin haberine göre; toplam sponsorluk bedeli resmi olarak açıklanmasa da yaklaşık 700 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Anlaşma bu bedelle yapıyorsa en zengin isim hakları anlaşmalarından biri konumuna geliyor. Eylül ayında Steve Ballmer'ın sahibi olduğu Clippers, finansal yönetim teknolojisi şirketi Intuit ile 500 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Ve 2016'da Chase Bank, Golden State Warriors ile 20 yıllık, yaklaşık 300 milyon dolarlık bir isim hakkı anlaşması yaptı.

Crypto.com, spor dünyasında UFC, Formula 1, Paris Saint-Germain, Philadelphia 76ers gibi kulüplere sponsor ve yakın zamanda Super Bowl'da da yer alması bekleniyor.