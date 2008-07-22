Çevre ve Orman Bakanlığı ve Koç Holding işbirliğinde başlatılacak “Ülkem İçin Ormanlar Projesi” kapsamında 700 hektar alana 700 bin fidan dikilecek.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve holding yönetim kurulu üyeleri, dün Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nu ziyaret etti. İklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli silahlarından birinin ağaçlandırma olduğunu, Kyoto Protokolü’ne taraf olma yolunda başlatılan sürecin hızla ilerlediğini belirten Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ağaçlandırma seferberliğiyle 2 milyon 300 hektarlık alanı ağaçlandırmayı amaçladıklarını anlattı.



Seferberliğe katılan diğer kurum ve kuruluşların yılın ilk 6 ayında 10 bin 274 hektar alana yaklaşık 8 milyon fidan diktiğini söyleyen Eroğlu, “Şu ana kadar 81 milyon 600 bin fidan dikildi” dedi. Eroğlu, Koç’tan üretimi tamamlanan her otomobil için 10 fidan dikmelerini istedi.

Koç, üçüncü yılını dolduran “Ülkem İçin Ormanlar Projesi”ni başlatırken, sayısı 100 bini bulan çalışan ve bayilerini gönüllülüğe motive etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Holdingin 80. yılı dolayısıyla başlatılan projenin kısa zamanda Türkiye’nin en yaygın ve geniş katılımlı sosyal sorumluluk projesi haline geldiğini vurgulayan Koç, şöyle dedi:

“Çevre ve Orman Bakanlığı ve TEMA’nın değerli işbirliğiyle projeyi farklı bir boyuta taşıdık. Bir milli seferberlik ruhuyla yola çıktık ve yurdumuzun dört bir köşesinde 700 bin fidan dikerek ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için çok önemli bir adım atmak istedik. 700 bin fidanı doğaya ve yarınlarımıza armağan ediyoruz.” Koç, “Ülkem İçin Ormanlar Projesi”nde kullanılmak üzere 3 milyon 500 bin YTL’lik çeki Eroğlu’na verdi.