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700 göçmeni taşıyan tekne, Sicilya Kanalı'nda battı

Başlatılan arama çalışmalarında, şimdiye kadar 28 kişinin kurtarıldığı bildiriliyor

19 Nisan 2015 22:19

İtalya ile Libya arasında kalan Sicilya Kanalı'nda yaklaşık 700 kaçak göçmeni taşıyan tekne battı. Teknedekilerin tamamına yakınının kayıp olduğu bildirildi. Gece yarısı, Libya karasularında alabora olan tekneden, şimdiye kadar 28 kişinin kurtarıldığı belirtiliyor.

Reuters'ın haberine göre tekneden kurtarılan 28 kişi, teknede 700'den fazla kaçak göçmen olduğunu söyledi. İtalyan sahil güvenlik yetkilileri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatırken, Malta donanmasının da kurtarma çalışmasına destek verdiği açıkladı. Kurtarma çalışmasına 20 gemi ve 3 helikopter katılıyor.

Teknenin Libya kıyılarından 96 kilometre, İtalya'nın Lempedusa adasının ise 193 kilometre açığında battığı belirtiliyor. Times of Malta gazetesinin haberine göre, göçmenlerin bölgeden geçen bir ticari gemiye seslenmeye çalışırken bir tarafa yığılması nedeniyle dengesi bozulan teknenin battığı ifade edildi.

 

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