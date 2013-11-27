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Dünya

700 Euro için kendilerine AIDS oldular

Yunanistan'da bazı vatandaşlar devlet yardımı alabilmek için ölümcül hastalığa yakalanmayı bile göze alıyor

27 Kasım 2013 12:06

Ekonomik krizden bir türlü kurtulamayan Yunanistan’da bazı kişilerin, 700 Euro’luk yardım alabilmek için kendilerine HIV virüsü bulaştırdığı öne sürüldü.

Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Yunan halkı, yaşam mücadelesi veriyor.

Hatta öyle ki, bazı Yunan vatandaşları devlet yardımı alabilmek için ölümcül hastalığa yakalanmayı bile göze alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hazırladığı raporda, Yunanistan’da AIDS oranındaki artışa dikkat çekti.

Buna göre; 2010 yılında 22 kişi HIV virüsüne yakalanırken, bu sayı 2011 yılında 245’e çıktı.

DSÖ raporunda, “HIV virüsü kapanların yarısı, AIDS hastalarına verilen aylık 700 Euro’luk devlet yardımını almak için mikrobu kendilerine bilerek enjekte etti” ifadeleri kullanıldı.

Ancak daha sonra açıklama yapan DSÖ, düzeltme yaparak, “Yeni AIDS olanların yarısı kendi kendilerine enjeksiyon yaparken hastalığa yakalandı. Mikrobu bilerek kendilerine enjekte edenlerin sayısı az” dedi.

Öte yandan, söz konusu raporda, ekonomik kriz nedeniyle eroin kullanımında artış yaşandığı da ifade edildi.

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