T24 LogoT24 Logo
Sağlık

700 çocuğun beynini izinsiz almışlar

Norveç'te adli tıp doktorları, inceleme yapmak için ölen 700 çocuğun beynini ailelerinden izinsiz almalarını savundu

22 Mayıs 2014 11:18

Norveç'te adli tıp doktorlarının son 30 yılda ölen 700 çocuğun beynini, ailelerinden izinsiz aldıkları ortaya çıktı.

Ülkenin yüksek tirajlı VG gazetesindeki habere göre, adli tıp doktorları, inceleme yapmak için 0-3 yaş arasındaki çocukların organlarını ailelerinden izinsiz aldılar. Olayın ortaya çıkması üzerine gazeteye açıklamada bulunan adli tıp doktorları "Ailelerin izinlerini isteseydik, onlar için üzücü ve yıpratıcı olurdu" diyerek kendilerini savunmaya çalıştılar.

VG gazetesinin olayı ortaya çıkarmak için 2 ay boyunca adli tıpla ilgili raporlar üzerinde araştırma yaptığı bildirildi. Çocukların organlarını alarak inceleme yapan grubun lideri Prof. Torleiv Ole Rognum VG gazetesine yaptığı açıklamada "şayet çocuğunu kaybeden ailelerin ağlamalarını duysaydınız bizi iyi anlardınız. Projeye başladığımız zaman günde üç çocuk üzerinde inceleme yapıyorduk. Ben zamanımı ve gücümü çocukların neden öldüklerini araştırmakla geçirdim" dedi.
Rognum, projenin 1984 yılında ülkede çocuk ölümlerinin artması üzerine başladığını söyledi. Norveç Halk Sağlı Enstitüsü Başkanı Börn Magne Eggen 30 yıldır devam eden proje çerçevesinde çocukların organlarını alarak üzerinde inceleme yapmak için ailelerden izin alınmadığını doğrulayarak "organı alınan çocuklar beklenmeyen anda ölen çocuklar" dedi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılması istendi.

ETİKETLER

beyinizinsiz almışlaraileölen çocuklarson 30 yıl700 çocuknorveçadli tıp doktorlarıinceleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24