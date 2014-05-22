700 çocuğun beynini izinsiz almışlar

Norveç'te adli tıp doktorlarının son 30 yılda ölen 700 çocuğun beynini, ailelerinden izinsiz aldıkları ortaya çıktı.

Ülkenin yüksek tirajlı VG gazetesindeki habere göre, adli tıp doktorları, inceleme yapmak için 0-3 yaş arasındaki çocukların organlarını ailelerinden izinsiz aldılar. Olayın ortaya çıkması üzerine gazeteye açıklamada bulunan adli tıp doktorları "Ailelerin izinlerini isteseydik, onlar için üzücü ve yıpratıcı olurdu" diyerek kendilerini savunmaya çalıştılar.

VG gazetesinin olayı ortaya çıkarmak için 2 ay boyunca adli tıpla ilgili raporlar üzerinde araştırma yaptığı bildirildi. Çocukların organlarını alarak inceleme yapan grubun lideri Prof. Torleiv Ole Rognum VG gazetesine yaptığı açıklamada "şayet çocuğunu kaybeden ailelerin ağlamalarını duysaydınız bizi iyi anlardınız. Projeye başladığımız zaman günde üç çocuk üzerinde inceleme yapıyorduk. Ben zamanımı ve gücümü çocukların neden öldüklerini araştırmakla geçirdim" dedi.

Rognum, projenin 1984 yılında ülkede çocuk ölümlerinin artması üzerine başladığını söyledi. Norveç Halk Sağlı Enstitüsü Başkanı Börn Magne Eggen 30 yıldır devam eden proje çerçevesinde çocukların organlarını alarak üzerinde inceleme yapmak için ailelerden izin alınmadığını doğrulayarak "organı alınan çocuklar beklenmeyen anda ölen çocuklar" dedi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılması istendi.



