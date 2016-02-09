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Dünya

'700 binde bir' ihtimal gerçek oldu; başına meteor düşen adam öldü!

Olay doğrulandığı takdirde ‘ilk meteor çarpması kaynaklı ölüm’ olarak kayıtlara geçecek

09 Şubat 2016 19:39

Hindistan’daki bir otobüs şoförü, insanın başına gelme olasılığı '700 binde bir' olan bir olay nedeniyle öldü. Kamaraj adlı şoför, meteor olduğu düşünülen bir cismin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hürriyet’in haberine göre, Hindistan'ın Tamil eyaletinde bulunan Vellore kentindeki bir köye düşen cisim, adı Kamaraj olduğu öğrenilen bir otobüs şoförünün ölümüne yol açtı. Bu olay doğrulandığı takdirde ‘ilk meteor çarpması kaynaklı ölüm’ olarak kayıtlara geçecek.

Sputnik’in haberine göre yetkililer önce köyün güneyindeki bir okulun yerleşkesinde yaşanan ‘patlamanın’ bomba olduğunu savundu. Ancak adli tıp uzmanları bölgede patlayıcı izine rastlamadı. Olayın yaşandığı yerin yakınlarında ‘meteor parçası olduğu düşünülen bir cisim’ bulundu.

 

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