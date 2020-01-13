700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar; SGK'yı 25 milyar dolar zarara uğrattılar

Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 25 milyar dolar zarara uğratan emeklilik vurgunu Almanya'da patlak verdi. Gurbetçi Türkleri, “Sizi 3 bin 600 günden, daha az prim ödeyip daha yüksek maaş alarak emekli edeceğiz” diyerek kurulan sahte emeklilik şirketleri, yaklaşık 700 bin kişiden en az 1500, en fazla 3000 Euro topladı. SGK, aralarında Türkiye'de yaşayanların da bulunduğu 350 bin kişinin emekliliğini iptal etti.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden binlerce kişi, Türkiye'ye tatile gittiğinde bu şirketlerle tanıştırıldı. Vatandaş, bir yasal ticari faaliyeti olmayan şirketlerde, 1 gün ile 15 gün, bazen de bir ay kadar sigortalı gösterildi. 1.5 milyar Euro'yu kurdukları şirketler veya şahıslarına havale ettiren sözde ‘Emeklilik danışmanları', insanları Türkiye'de kurdukları paravan şirketlerde çalışıyormuş gibi göstererek, SSK numaraları verdirdi. Buna dayanarak da binlerce kişi, SSK'dan 4a sigortalısı olarak, emekli edildi. Paravan şirketler o kadar çoğaldı ki, Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti.