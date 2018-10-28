ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan \'Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi\' kapsamında bu yıl 700 bin çocuğa trafik güvenliği eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 03-17 yaş aralığındaki çocukların trafik kuralları konusunda bilgilendirilmeleri, aile bireylerinin trafik kazaları ile ilgili farkındalıklarının artırılması ve bu alanda kamuoyunun oluşturulması amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde OPET Petrolcülük A.Ş. sponsorluğunda \'Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi\' hayata geçirilmişti. Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü\'nce bu yıl yaklaşık 700 bin öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. Bakanlık, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar 1,5 milyon çocuğun trafik güvenliği eğitimi almasını hedefliyor.

JANDARMA, KÖY VE KIRSAL ALANDAKI ÇOCUKLARA TRAFİK EĞİTİMİ VERECEK

Çocuklarda trafik güvenliği bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 4 milyon 400 bin öğrenciye eğitim verildi. Bakanlık, köy ve kırsal alanlarındaki çocukların da bu eğitimlerden yararlanabilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı\'nı da projeye dahil etti.