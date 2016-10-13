70 yıldır hüküm süren Tayland Kralı hayatını kaybetti

1946'dan bu yana Tayland Kralı olan Bhumibol Adulyadej, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en uzun süredir hüküm süren kralı olan Adulyadej, hafta başında hastaneye kaldırılmıştı.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Majesteleri Siriraj Hastanesi'nde huzur içerisinde hayata gözlerini yumdu" dendi.

Saray'dan gelen açıklamada Kral Adulyadej'in ölüm nedeni ise belirtilmiyor.

Tayland'da tahta, 63 yaşındaki Veliaht Prens Maha Vajiralongkorn'un geçmesi bekleniyor.

Kral Bhumibol Adulyadej, Tayland halkı tarafından çok sayıda askeri darbe yaşamış olan ülkedeki farklı siyasi görüşler arasındaki dengeleyici unsur olarak görülüyordu.

Adulyadej, her ne kadar siyaset üstü bir devlet adamı olarak görülse de Tayland'ın içine düştüğü siyasi krizler sırasında birçok kez arabulucu olarak devreye girmişti.

Kral Adulyadej'in siyasi yetkileri anayasayla sembolik düzeyde sınırlıydı.

Ancak Tayland halkı, Kral'ın kutsal bir yeri olduğunu kabul ediyordu.