70 yıl uğraştılar, laboratuvar ortamında 3 karat büyüklüğünde elmas ürettiler

Bilim insanları, 3 karat büyüklüğünde bir elması laboratuvar ortamında üretmeyi başardı. 70 yıl süren araştırmalar sonucu, elmasla tıpatıp aynı özelliklere sahip bir taş üretildi. Gerçek elmasla, ürtetilen taş arasındaki farkı mikroskopla dahi anlamanın mümkün olmadığı belirtildi.

Dünyadaki en büyük laboratuvar elmasının fiyatı 23 bin dolarken, bu büyüklükteki gerçek bir elmasın fiyatı ise 40 bin dolardan başlıyor.

Doğal elmasla aynı fiziksel, kimyasal ve optik özelliklere sahip olan sentetik elmaslar, yüksek basınç ve ısı kullanılarak, yani doğadaki koşullar taklit edilerek laboratuvarortamında üretildi. Çevre dostu elmaslar sayesinde, kanlı elmas ticaretinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.