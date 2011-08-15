70 yaşındaki köy bekçisine aşk infazı

T24 - Eskişehir’in Alpu ilçesinde eşiyle ilişkisinin olduğunu öne sürdüğü 70 yaşındaki köy bekçisi Hasan Geren’in boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen 43 yaşındaki Veysel A. yakalandı.



Bekçinin boğazının kesilerek öldürüldüğü olay, Alpu ilçesine bağlı Gökçeoğlu Köyü’nde meydana geldi. Veysel A., eşi 40 yaşındaki Emine A. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla köy bekçisi Hasan Geren’in yalnız yaşadığı evine gitti. Veysel A., Hasan Geren’i dövdükten sonra boğazını keserek öldürdü. Yaşlı adamı öldüren Veysel A., otomobile yüklediği cesedi Eskişehir-Sarıcakaya karayolunun 30’uncu kilometresindeki ormanlık alana attı.



Yakınlarının Hasan Geren’in evine gittiklerinde yerde kan izlerine rastlaması üzerine olay jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri Hasan Geren ile ilişkisi olduğu öne sürülen Emine A., eşi Veysel A. ve 14 yaşındaki oğulları M.A.’yı gözaltına aldı. Veysel A.’nın ifadesi doğrultusunda köy bekçisi Hasan Geren’in cesedi Sarıcakaya yolundaki ormanlık alanda çıplak halde bulundu. Ceset, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



