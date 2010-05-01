70 yaşındaki kadına tecavüz etti

T24- Mardin’in Midyat İlçesi’nde 38 yaşındaki D.Y., 70 yaşındaki N.Y.'ye tecavüz edip, bıçak zoruyla 7 bin TL’sini gasp etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, önceki gün Midyat’ın Acırlı Beldesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan N.Y.’nin evine giren D.Y., kadına önce tecavüz etti, ardından da bıçak tehdidi ile evde bulunan 7 bin TL’sini alıp kaçtı. Olayın ardından jandarma karakoluna giden N.Y., başından geçenleri anlatıp, saldırganın eşkalini verdi.



Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri beldede yaşadığı belirlenen D.Y.’yi kısa sürede yakaladı. Sorgusunun ardından mahkemeye sevkedilen D.Y., tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.