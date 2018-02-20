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70 yaşındaki Aysel nine bilgisayar kullanmayı öğreniyor

BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Yıldırım ilçesinde YIL-MEK bünyesinde açılan bilgisayar işletmenliği kursuna katılan Aysel Çakmak (70), biri doktor, ikisi öğretmen 3 çocuğuyla artık internet ortamında konuşuyor

20 Şubat 2018 18:55

BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Yıldırım ilçesinde YIL-MEK bünyesinde açılan bilgisayar işletmenliği kursuna katılan Aysel Çakmak (70), biri doktor, ikisi öğretmen 3 çocuğuyla artık internet ortamında konuşuyor.
Yıldırım’da 85 farklı branşta 13 bin 180 kursiyere eğitim veren YIL-MEK (Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) bünyesinde, Barış Manço Kültür Merkezi’nde bilgisayar işletmenliği kursu açıldı. Kursa katılan 40 öğrenci, 163 saatlik eğitim boyunca ofis programlarının yanı sıra temel bilgisayar kullanımı ve donanım konusunda öğrenim görüyor.
Kursa katılan Aysel Çakmak da çalışkanlığı ile dikkat çekiyor. Hayat şartlarından dolayı gerekli eğitimi alamadığını söyleyen Çakmak, “Küçük yaşta yetim kaldım. Tarlada çalışmak zorunda olduğumdan dolayı okula devam edemedim. Köyümüzdeki öğretmenimizin yardımıyla ilkokul diploması aldım. Daha fazla tahsil yapamamak hayatım boyunca içimde ukde olarak kaldı. Çocuklarımın okuması için çok uğraştım. Çok şükür biri doktor, ikisi de öğretmen oldu. Önce akıllı telefon sayesinde internet üzerinden çocuklarımla konuşmaya başladım. Daha sonra bir bilgisayar aldım. Çocuklarım ‘Anne bu yaştan sonra öğrenemezsin’ dediler. Ancak ben azmettim. Belediyenin bilgisayar kursu düzenlediğini öğrendim ve başvurdum. İki haftadır eğitimlerimiz devam ediyor ve çok yararlı şeyler öğreniyorum. Çocuklarımla bilgisayar aracılığı ile konuşuyoruz” diye konuştu.

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