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Yaşam

70 yaşında üniversite bitirdi

Mehmet Taş, moda tasarımı bölümünden mezun oldu

21 Haziran 2017 23:58

Ordu'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Taş, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.

ODÜ Fatsa Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni yapıldı. Mezun olan öğrenciler arasında yer alan 1 çocuk babası Mehmet Taş, herkesin takdirini kazandı. Memleketi Sivas'tan Almanya'ya gurbete giden ve uzun yıllar orada çalıştıktan sonra geri dönen Mehmet Taş, Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne yerleşti. Burada ODÜ Fatsa Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Bölümü'nü kazanan Mehmet Taş, 2 yıllık okulu başarıyla bitirip diploma almaya hak kazandı.

Cuma günü diplomasını alacağını belirten Mehmet Taş, "Uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Ekonomik durumumuz iyi olmadığı için Sivas'ta okuyamadım. Almanya'da daha iyi eğitim olduğunu düşündüm ve oraya gittim. Fakat Almanya'da beklediğim eğitimi göremedim tekrar geri döndüm. Uzun yıllar Almanya'da işçi olarak çalıştım. Fatsa Meslek Yüksek OKulu Moda Tasarım Bölümü'nü kazanıp burada okudum ve mezun oluyorum" dedi.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Mehmet Taş, "Ben 70 yaşında üniversite okudum, gençler bolca kitap okusunlar. İnsan haklarına, çevreye saygılı olsunlar. Okulda öğretmenlerini dinlesinler, çok çalışsınlar. Ömür geçiyor, önlerine bir hedef koysunlar ve öyle çalışsınlar" şeklinde konuştu.

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