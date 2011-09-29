-70 tonluk hücumbot turizm için batırılacak AYDIN (A.A) - 29.09.2011 - Didim Turizm Derneği Başkanı Deniz Atabay, ilçede dalış turizmini geliştirmek amacıyla 70 tonluk hücumbot batıracaklarını açıkladı. Atabay, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile ortaklaşa yürüttükleri ''Yapay Resif Projesi'' kapsamında Panayır Adası yakınlarında 1 Ekim günü hücumbot batırılacağını belirtti. Atabay, 28,9 metre uzunluk, 4,5 metre genişlik ve 70 ton ağırlığa sahip hücumbotun 2010 yılında hizmet dışı kaldığını ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resif olarak kullanılmak üzere derneklerine hibe edildiğini ifade etti. Deniz canlılarının zarar görmemesi için Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Ali Türker yönetimindeki bir heyetin bölgede dalış yaptığını ve su altı zemini incelediğini kaydeden Atabay, şöyle devam etti: ''Video kaydı ve fotoğraf çekimi yaptılar. Batırılacak noktadaki tüm deniz canlıları tek tek tespit edilip incelendi. Geminin güneş ışığını engellememesi için ölçümler yapıldı ve geminin batırılacağı koordinatlar saptandı. Teknik bir ekiple de geminin iç temizliği yapıldı. Denize zarar verecek her türlü madde temizlendi. Geminin zeminine de 20 metre küp beton atıldı. Bu çalışmalar üniversite heyeti tarafından kontrol edilip, rapor tanzim edildi. Tüm bu çalışma ve raporlarla beraber Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, Denizcilik Müsteşarlığından, Liman Başkanlığından, deniz altı ve deniz üstü trafiği için herhangi bir sakınca olmadığına dair tüm yasal izinler alındı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tekrar yapılan incelemenin ardından, batırılabilir izni tarafımıza verildi.'' Atabay, hücumbotun batırılmasıyla özellikle dalış turizmi anlamında ilçedeki fakirliğinin giderileceğini vurgulayarak, Türk Hava Kuvvetlerinde hizmet dışı kalacak olan bir kargo uçağını da batırmak için başvuruda bulunduklarını söyledi. Kaçak balıkçılığı önlemek için özel beton resif kalıpları batırmayı planladıklarını aktaran Atabay, ''Böylece Didim'de turizmi çeşitlendirerek, hem dalış turizmini geliştirmeyi hem de balık popülasyonunu artırıp, kaçak avcılığı önlemeyi amaçlıyoruz'' diye konuştu. Atabay, hücumbotun batırılması törenine, Didim Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanı Mümin Kamacı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanı Kurmay Albay Fatih Erkan, SG 313 Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Oğuz Eryılmaz, Güllük Liman Başkanı Türker Kutlu ve diğer askeri erkanın katılmasını beklediklerini kaydetti.