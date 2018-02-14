70 milyon lira 'korsan merkezlere' ödeniyor: İstanbul'da 660 bin tesisatta kaçak elektrik

CK Boğaziçi Elektrik’in ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre yaklaşık 10 milyon nüfusa ev sahipliği yapan İstanbul Avrupa Yakası’nda 2017’de 610 bin taşınma hareketi gözlendi. Günde ortalama 1.672 taşınma yaşanırken, her gün 462 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı. CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "700 bin civarında kişi faturasını korsan ödeme merkezlerinde ödüyor. Bu toplam tahsilatın yüzde 20’sini oluşturuyor. Aylık 100 TL fatura geldiğini düşünürsek ayda 60-70 milyon TL bu merkezlerden ödeniyor. 660.000 tesisatta kendi adına kayıtlı olmadan usulsüz olarak enerji tüketildiğini tahmin ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, son iki yıl baz alındığında İstanbul’daki taşınma hareketi 1 milyonu 102 bini buldu. , “4.5 milyon elektrik abonesine hizmet verdiğimiz düşünüldüğünde iki yılda müşterilerimizin dörtte biri yer değiştirdi” dedi. İstanbul Avrupa yakasında yaklaşık 850 adet izinsiz korsan tahsilat noktası (BDDK’dan lisans almamış) olduğunu anlatan Bakal, “700 bin civarında kişi faturasını korsan ödeme merkezlerinde ödüyor. Bu toplam tahsilatın yüzde 20’sini oluşturuyor. Aylık 100 TL fatura geldiğini düşünürsek ayda 60-70 milyon TL bu merkezlerden ödeniyor. Buralarda fatura başına 1-2 TL alıyorlar. Çoğu zaman bu merkezlerden ödenen faturalar sistemde görünmediği için fatura ödenmemiş oluyor. Bu nedenle yurttaşın elektriği kesiliyor. 660.000 tesisatta kendi adına kayıtlı olmadan usulsüz olarak enerji tüketildiğini tahmin ediyoruz” dedi.

46 bin yabancı

Bakal, 660 bin kişinin kendi adına kayıtlı olmadan usulsüz olarak enerji tüketildiğini tahmin ettiklerini kaydederek raporla ilgili şu verileri paylaştı:

* 2017’de yaşanan toplam taşınma hareketinin 441 bin 409’u ikinci el, 168 bin 771’i ise yeni gayrimenkullerde oldu.

* 2 yıllık sürede kentsel dönüşüm kapsamında toplam 40 bin 952 abone tahliye başvurusunda bulundu. Kentsel dönüşüm çerçevesinde 2017’de tahliye edilen 22 bin 367 aboneliğin 19 bin 88’i mesken, 3 bin 250’si ticarethane oldu. 2017’de her gün, ortalama 6 daireli 9 apartmanın yıkımı gerçekleşti.

* 155 ülke vatandaşının elektrik aboneliğinin bulunduğu İstanbul Avrupa Yakası’nda 2017’de 46 bin 333 yabancı abone kayıt yatırdı.