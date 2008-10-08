70 milyon dolar borç onun üzerine kaldı

7 ay önce annesi Mehpare Edin’i, bayramda da babası Esat Edin ve üç kardeşini kaybeden Kemer Country’nin várisi Murat Edin, "70 milyon dolar borçla evde tek başına" noktasına geldi. Baba Esat Edin’den kalan varlıklar, 70 milyon dolar borcu karşılamaya yetmezse, "mirasın hükmen reddi" gündeme gelecek.



Kemer Country’nin kurucusu Esat Edin’in bayram tatilinde Edremit’te üç çocuğuyla birlikte sele kapılıp, hayatını kaybetmesinin ardından tek başına kalan 14 yaşındaki oğlu Murat Edin, 70 milyon dolara yakın bir borçla yüz yüze geldi.



Annesi Mehpare Edin’i 7 ay önce kaybeden Murat Edin’e kalan mirasta varlıklar borçlardan fazla veya eşit çıkarsa, 70 milyon dolarlık borcu ödemek zorunda kalacak. Eğer borçlar varlıklardan fazla çıkarsa miras hükmen, yani kendiliğinden reddedilecek. Murat Edin, babasının varlıklarından ve borçlarından haberi olmadığını belirtirse yeni bir defter oluşturulacak ve miras bilançosu ortaya çıkacak. Murat Edin’in yaşı küçük olduğu için bu işlemlerde kendisine bir yasal temsilci atanacak.



Yasal temsilci gerekir



Mirasın borca batık olup olmadığına bakılması gerektiğinin altını çizen medeni hukuk Profesörü Rona Serozan, şu bilgileri verdi: "Bu durumlarda borç varlıklardan fazlaysa miras hükmen reddedilmiş sayılır. Mirasçının bu durumda yapması gereken faz bir şey yoktur. Özel bir red beyanı istenmez. Bu durumda Murat Edin borçlardan kurtulabilir. Eğer varlıklar borçlardan fazla çıkarsa Murat Edin’in borçları ödemesi gerekebilir. Ancak bunları yaparken bir yasal temsilci atanması zorunludur. Çünkü 14 yaşındaki bir çocuk ergin sayılamaz."



Defter tutulabilir



14 yaşındaki bir çocuğun babasının mal varlığından haberdar olmasının da mümkün olmadığını ifade eden Rona Serozan, şöyle konuştu: "Büyük bir ihtimalle Murat Edin babasının varlıklarından ve borçlarından haberdar değil. Yasal temsilciyle birlikte Murat Edin bir defter tutulmasını isteyebilir. Bu da ona zaman kazandırır. Mahkeme defter tutulması için onay verir. Borçlulardan da alacaklarını beyan etmeleri istenir. Defter tutulduktan sonra borç ve varlıklar ortaya çıkar. Eğer kárlı bir durum söz konusu olursa, Murat Edin borçları öder ve mirastan mahrum kalmaz."



Alacaklıların mirasçının peşine düşeceğini belirten Rona Serozan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Esat Edin’in borçlu olduğu kişiler alacaklarının peşine düşerek birçok örnek gösterip gizli varlıkların bulunduğunu iddia edeceklerdir. Bu onların alacaklarını temin etmesi için sürdürülecek bir hukuksal mücadele olacak."



Geçiş dönemi yaşanıyordu



KEMER Country’nin kurucusu Esat Edin’in 70 milyon dolara yakın borcu bulunuyordu. Bu borca karşılık site sakinleri harekete geçerek Kemer Yapı’yı almak için girişimlerde bulunmuştu. Esat Edin, Kemer Country ve Kemer Golf&Country Club projelerindeki varlıklarının borçlarının çok üstünde olduğunu belirterek, "Kemer Country ve Kemer Golf&Country Club projeleri yeni yatırımların eşiğinde ve bir geçiş döneminde. Borçların ödenmesi ve Kemer Vizyon ’ununu tamamlayan yatırımların yapılması için ek sermaye gerekiyor. Bu nedenle şirketimize yeni yatırımcı ortak girişi gündemde. Kemerli komşuların ve paydaşların bu geleceğe sahip çıkmak için yapacakları teklife doğal olarak öncelik veriyoruz" diyordu. (Hürriyet)





