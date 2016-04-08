70 dolarlık ‘feminist’ tişörtler, saati 1 dolara çalışan kadınlar tarafından üretiliyor

The Mail On Sunday’de yayınlanan bir araştırma yazısına göre, Mauritius’da üzerinde “Bir feminist, işte buna benzer” yazan tişörtleri üreten kadın işçiler, 16 kişilik koğuşlarda kalıp saati neredeyse bir dolara çalışıyor.

Gaia’nın haberine göre, mottosu “Kadınların hakları için 1886’dan beri çalışıyoruz” olan Fawcett Cemiyeti aracılığıyla satılan tişörtler, komedyen Simon Pegg’den Britanyalı politikacılar Nick Clegg ve Harriet Harman’a herkesin üzerinde. Üretenler ise Mauritius’daki ortalama aylık maaşın çeyreği kadarıyla çalışan göçmen işçi kadınlar.

Uluslararası Tekstil, Mücevherat ve Deri İşçileri Sendikası başkanı Fayzal Ally Beegun, konuyu şöyle anlattı:

“Bu fabrikada çalışan işçilerin durumları çok kötü ve İngiltere’de politikacıların bu tişörtleri giyerek beyanatlar vermesi dehşet verici. Burada çalışan bir kadının o tişörtlerden birini alması için yaklaşık iki hafta çalışması gerekiyor. Feminizm bunun neresinde? Bu kadınların hiçbir şeyi yok bu dünyada. Üç kuruşa çalışıyorlar ve aldıkları bütün parayı memleketlerine gönderiyorlar. Çalışma saatleri çok uzun ve işten başka hayatları yok. Dört yıllık kontratlara bağlılar ve bu süre içerisinde ailelerini görmelerinin imkanı yok.”

Fabrikada yaptığı gezi sırasında The Mail muhabiri, fabrikada günde 300 “feminist” tişört üretildiğini öğreniyor. Bu üretimin maliyeti kabaca 14 dolarken, tişörtler Britanya’da yaklaşık 70 dolara satılıyorlar.

Fawcett Cemiyeti, bu haberin ardından geçtiğimiz cumartesi günü bir bülten yayınladı:

“Mauritius’daki fabrikanın, Fawcett Cemiyeti olarak adımızı taşıyan ürünlerin üretiminde şart koştuğumuz etik standartara uymamasından ötürü oldukça hayal kırıklığına uğradık. Bu noktada, Mail on Sunday muhabirinin iddialarına çözüm üretmek için kanıtlara ihtiyacımız var. Ancak, kadınların ekonomik eşitliğine dair kampanyalar yürüten bir hayır kuruluşu olarak, bu iddiaları had safhada ciddiye alıyoruz ve araştırılması için elimizden gelenleri yapacağız.”

Bültene göre Whistles, Fawcett Cemiyeti’nin tişörtleri sattığı mağaza, üreticinin “tamamen denetlenmiş, sosyal ve etik açılardan uyumlu” olduğunu; fakat Cemiyet’in konuyu araştırmaya devam edeceği belirtiliyor.