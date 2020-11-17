"-70 derece dolaplar şart" denmişti; BioNTech aşısının saklanma koşullarını neler?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği Koronavirüs aşısının -70 derece ve altındaki sıcaklıklarda saklanması gerektiği için sorun yaşanacağına ilişkin yapılan yorumların doğru olmadığını belirtti.

Cumhuriyet’in haberine göre, “Uğur Hoca’nın söyledikleri yanlış anlaşıldı” diyen Bulut, “Aşıya birtakım koruyucu maddeler konulduğunda artı 4 derece ve 8 derece arasında saklanacak duruma getirilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bulut, “O, ‘merkezler arasında aktarırken -70 derecede gönderileceğini’ söylüyor. Bir genetik materyalin nakli sırasında yüksek derecelerin kullanıldığı doğrudur. Ancak konu seri üretime, kişi bazlı aşı yapımına geldiği zaman, aşıya birtakım koruyucu maddeler koyarak artı 4 derece ve 8 derece arasında saklanacak duruma getirilebiliyor” dedi.

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Hindistan’daki aşı şirketi Gennova’nın 2-8 derece arasında saklanabilen koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyurmasını da değerlendiren Bulut, “Söz konusu aşı faz 2 çalışmalarını geçemeyebilir” yorumunu yaptı.