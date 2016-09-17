70 binden fazla 'şeytan çıkarma ayini' yapan rahip yaşamını yitirdi

30 yılda 70 binden fazla 'şeytan çıkarma ayini' yapan psikopos Gabriele Amorth 91 yaşında hayatını kaybetti.

Hürriyet'in haberine göre, 'şeytan çıkarma ayinleri'yle ünlü 91 yaşındaki Rahip Gabriele Amorth yaşamını kaybetti. Roma'da yaşayan peder Amorth birkaç hafta önce akciğer yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Ölümünü rahibin pek çok kitabının da yayıncısı olan San Paolo grubu tarafından açıklandı.

1925 Modena doğumlu olan Gabriele Amorth 1985 yılında psikopos oldu. Ettiği dualarla 'şeytan çıkarması'yla ünlenen rahip, Nazi Almanya'nın lideri Hitler'in ve Sovyet Rusya'nın lideri Stalin'in muhtemelen şeytanın etkisi altında olduklarını söylemişti. Amorth onların şeytanın etkisinde olmalarının yine de yaptıklarından sorumlu tutulmalarına engel olmadığını açıklamıştı.

Rahip geçen yıl Roma'da gerçekleşen bir konferansta IŞİD'in şeytan olduğunu söylemişti. IŞİD'in kendi vahşetlerini Batı'ya yaymaya çalıştıklarını ifade etmişti.