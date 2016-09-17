T24 LogoT24 Logo
Dünya

70 binden fazla 'şeytan çıkarma ayini' yapan rahip yaşamını yitirdi

Rahip, Hitler'in ve Stalin'in muhtemelen şeytanın etkisi altında olduklarını söylemişti

17 Eylül 2016 15:42

30 yılda 70 binden fazla 'şeytan çıkarma ayini' yapan psikopos Gabriele Amorth 91 yaşında hayatını kaybetti.

Hürriyet'in haberine göre, 'şeytan çıkarma ayinleri'yle ünlü 91 yaşındaki Rahip Gabriele Amorth yaşamını kaybetti. Roma'da yaşayan peder Amorth  birkaç hafta önce akciğer yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Ölümünü rahibin pek çok kitabının da yayıncısı olan San Paolo grubu tarafından açıklandı. 

1925 Modena doğumlu olan Gabriele Amorth 1985 yılında psikopos oldu. Ettiği dualarla 'şeytan çıkarması'yla ünlenen rahip, Nazi Almanya'nın lideri Hitler'in ve Sovyet Rusya'nın  lideri Stalin'in muhtemelen şeytanın etkisi altında olduklarını söylemişti. Amorth onların şeytanın etkisinde olmalarının yine de yaptıklarından sorumlu tutulmalarına engel olmadığını açıklamıştı. 

Rahip geçen yıl Roma'da gerçekleşen bir konferansta IŞİD'in şeytan olduğunu söylemişti. IŞİD'in kendi vahşetlerini Batı'ya yaymaya çalıştıklarını ifade etmişti. 

 

 

ETİKETLER

Gabriele Amorthrahip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24