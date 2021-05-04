"70 bin liraya arama, yakalama ve yurtdışı çıkış yasağı kaldırılır" ilanı verenler, "savcı ve katibi ile çalışıyoruz" dedi!

Türk hackerların oluşturduğu bir forum sitesinde, "hakkında arama, yakalama ve yurtdışı çıkış yasağı olanlara yönelik kısıtlamaların 70 bin lira karşılığında kaldırılacağına" yönelik ilanla ilgili yeni yazışmalar ortaya çıktı. Ankara'dan verilen ilanı yayınlayan kişi veya kişiler, gelen sorular üzerine işlemin bir savcı ve katibi üzerinden yapıldığını ileri sürdü.

Indyturk'ten Can Bursalı'nın haberine göre; yargı içindeki 'borsa' iddiası ve yargıya olan güvenin azalmasını suiistimal etmek için verildiği düşünülen ilanda; arama, yakalama ve yurtdışı çıkış yasağının savcı ve katibi aracılığıyla kaldırıldığının belirtilmesi, dolandırıcılık şüphesini artırıyor. Çünkü, savcılar kendi dosyası olmayan bir dosya ile ilgili işlem yapamıyor. Ancak istisnai durumlar da sözkonusu. Başsavcı ya da başsavcı vekili birçok dosyada yetki sahibi.

İlan verenlerin dolandırıcı olmama ihtimali ve hakkında arama, yakalama ve yurtdışı çıkış yasağı bulunanların bu 'hizmet'ten yararlanabilmesi ancak, birlikte çalıştıklarını ileri sürdükleri savcının nöbetçi olduğu gün mümkün olabiliyor. Savcının nöbetçi olduğunda, bakacağı dosya kendisinin yürüttüğü bir dosya olmasa bile işlem yapabiliyor.

Hizmet durduruldu!

İlanı veren kişi veya kişiler, forum sitesinde medyada yer alan haberlerin günün akşamı, "Hizmet bir süre durdurulmuştur" mesajını paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Independent Türkçe'nin konuyu ilk olarak gündeme getirdiği 30 Nisan'daki haberinden bir gün sonra 1 Mayıs'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne yazı yazarak, ilanı veren kişi ya da kişilerin tespit edilmesini istedi.

Yayınlanan ilk haberde değerlendirme yapan Adli Bilişim Uzmanı ve Avukat Levent Mazılıgüney'in de bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu.