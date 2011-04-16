70 bin dolara kiralık ülke

T24

Gezginlere gidecekleri ülkelerde ev kiralama hizmeti sunan Airbnb adlı internet sitesi, Avrupa’nın 160 kilometrekarelik ülkesi Liechtenstein’ı gecesi 70 bin dolara (106 bin TL) kiralıyor. Ülkeyi en az iki geceliğine kiralayan site, ülkeyi kiralayan kişinin burada kendi ismiyle para bastırabileceğini, sokak isimlerini istediği gibi değiştirebileceğini, ülke duvarlarını dilediği renge boyayabileceğini belirtti. Yerlilerin hizmette kusur etmeyeceği kiracılar ülkeye gelişlerinde de belediye başkanı tarafından karşılanacaklar.