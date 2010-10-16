T24- 2010 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Üniversitelerdeki boş kontenjanlara yapılan ek yerleştirmelere göre, üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında 70 bin 281 kontenjan boş kaldı.





Adaylar, ek yerleştirmeye göre hangi üniversiteye yerleştirildiklerini ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, devlet üniversitelerinde 88 bin 568, vakıf üniversitelerinde 39 bin 350, Kıbrıs üniversitelerinde 14 bin 578 ve diğer devletlerdeki üniversitelerde ise 470 kontenjan olmak üzere toplam 142 bin 966 kontenjan boş bulunuyordu.



2010 ÖSYS ek yerleştirme sonuçlarına göre, devlet ve vakıf üniversiteleri ile Kıbrıs ve diğer devletlerdeki üniversitelerin lisans programlarında 31 bin 729, önlisans programlarında ise 38 bin 552 olmak üzere toplam 70 bin 281 kontenjan boş kaldı. Ek yerleştirmeyle bu programlara 72 bin 685 aday yerleştirildi.



Devlet üniversitelerinin 7 bin 314'ü lisans programlarında, 17 bin 502'si ön lisans programlarında olmak üzere 24 bin 816 kontenjanı boş kaldı.



Vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 12 bin 433, önlisans programlarında 19 bin 283 olmak üzere toplam 31 bin 716; Kıbrıs üniversitelerinin lisans programlarında 11 bin 758, önlisans programlarında bin 167 olmak üzere toplam 13 bin 411; diğer devletlerdeki üniversitelerin lisans programlarında 224, ön lisans programlarında 114 olmak üzere toplam 338 boş kontenjan bulunuyor.



Açıköğretim programlarında ise kontenjan sınırlaması olmayan programlara 52 bin 956, kontenjan sınırlaması olan programlara ise 458 olmak üzere toplam 53 bin 414 aday yerleştirildi.



