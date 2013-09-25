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Yaşam

7. yüz nakline ten rengi engel oldu

Türkiye'nin 7. yüz nakli yapılması planlanan Recep Kaya ile donörün ten renginin uyuşmaması sonucu nakil askıya alındı

25 Eylül 2013 11:19

 

Türkiye'nin 7. yüz nakli yapılması planlanan Recep Kaya (21) ile donörün ten renginin uyuşmaması sonucu nakil askıya alındı. İngiltere vatandaşı olan donörün siyahi, Kaya'nın ten rengi ise beyaz olması nedeniyle doku nakli mevzuatına uymadığı öğrenildi.

Kırklareli'de yaşayan Recep Kaya, 2004 yılında ağabeyinin düğününde av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu yüzünden yaralandı. Kaya'nın, çene, yanaklar, dudak, burun ve alın bölgesi saçmalar nedeniyle deforme oldu. Geçirdiği birçok operasyona rağmen eski haline dönemeyen Kaya, çareyi yüz naklinde aradı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Kaya'ya iyi haber dün geldi. Tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Kaya, dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü tarafından arandı. Kaya'ya yüz nakli için donör bulunduğu ve acil olarak Antalya'ya gelmesi gerektiği bildirildi. Hazırlıklarını yapan Kaya, eve gelen ambulansla 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya kalkacak uçağa yetiştirilmeye çalışıldı. Kaya'ya hava limanına giderken bir telefon daha aldı. Akdeniz Üniversitesi'nden arayan yetkili, naklin iptal olduğunu söyledi. Kaya, 2 saatlik mutluluğun ardından tekrar evine döndü.

 

‘Mevzuata aykırı’

 

Recep Kaya'ya nakledilecek yüzün İzmir Medical Park Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen İngiliz vatandaşı siyahi Nathan Dean Anderson (24) olduğu öğrenildi. Anderson'un tatilini geçirdiği Bodrum'da baş ağrısı nedeniyle ilçedeki bir hastaneye başvurduğu, burada 3 kez beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ancak burada fark edilmeyen beyin kanaması nedeniyle durumu ağırlaşan Anderson, İzmir Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 6 gün tedavi gören Anderson'un dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından yüzü bağışlanan Anderson'un kan ve dokularının Recep Kaya'yla uyuştuğu belirlendi. Kaya'ya nakledilmesi planlanan yüz 'ten uyumu' nedeniyle iptal edildi. Kaya'nın beyaz tenli Anderson'un da siyahi olması nedeniyle durumun mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Kompozit Doku Nakli Mevzuatı'nda ten rengi uyumu aranır maddesi yer alıyor.

 

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