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Ekonomi

7 yıllık kredi kartı üyelik bedelini geri aldı

Çanakkale'de Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyetine başvuran bir tüketici haklı bulunarak geriye dönük 7 yıllık kredi kartı üyelik bedelini geri aldı

04 Eylül 2012 18:20

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu'nda  (MYO) Metal Makine Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Bahaddin Zayim, yaklaşık 45 gün önce Biga Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurup, müşterisi olduğu bankanın kestiği yıllık kredi kartı kullanım ücretinin iade edilmesini talep etti.

Heyet, Zayim'in başvurusunu yerinde kabul edip, 7 yıllık kredi kartı üyelik bedelinin müşteriye iadesi yönünde karar aldı.

Zayim, heyetin kararının ardından  bankanın, geçmiş dönemlere ait 274 lirayı kendisine iade ettiğini söyledi.

Kredi kartı kullanan tüketicileri uyaran Zayim, haksızlığa uğradığını  düşünenlerin mutlaka Tüketici Sorunları Hakem heyetlerine başvurmalarını istedi.


Hakem heyetinin kararındaki inceleme, gerekçe ve hüküm


Biga Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı'nın karar  tutanağında, inceleme, gerekçe ve hükümle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, taraftarlar arasındaki kredi kartı üyelik  sözleşmesinin mevzuata aykırılıklar ihtiva ettiği anlaşılmıştır. 4077 Sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesindeki 'Eğer bir sözleşme  şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle  tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere  edilmediği kabul edilir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde  yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az 12 punto ve koyu  siyah harfle düzenlenir' hükümleri dikkate alındığında şikayetin kabulüne karar  vermek gerekmiştir.

Uyuşmazlığa uygulanması gereken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri gereğince şikayetin kabulüne, 274,49 lira kart  üyelik ücretinin iadesine / şikayetçinin adı geçen bankadaki hesabına  yatırılmasına, bu karara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz  edebileceğine, katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir." (CNN Türk)

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