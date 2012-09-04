7 yıllık kredi kartı üyelik bedelini geri aldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Metal Makine Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Bahaddin Zayim, yaklaşık 45 gün önce Biga Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurup, müşterisi olduğu bankanın kestiği yıllık kredi kartı kullanım ücretinin iade edilmesini talep etti.

Heyet, Zayim'in başvurusunu yerinde kabul edip, 7 yıllık kredi kartı üyelik bedelinin müşteriye iadesi yönünde karar aldı.

Zayim, heyetin kararının ardından bankanın, geçmiş dönemlere ait 274 lirayı kendisine iade ettiğini söyledi.

Kredi kartı kullanan tüketicileri uyaran Zayim, haksızlığa uğradığını düşünenlerin mutlaka Tüketici Sorunları Hakem heyetlerine başvurmalarını istedi.



Hakem heyetinin kararındaki inceleme, gerekçe ve hüküm



Biga Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı'nın karar tutanağında, inceleme, gerekçe ve hükümle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, taraftarlar arasındaki kredi kartı üyelik sözleşmesinin mevzuata aykırılıklar ihtiva ettiği anlaşılmıştır. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesindeki 'Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az 12 punto ve koyu siyah harfle düzenlenir' hükümleri dikkate alındığında şikayetin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Uyuşmazlığa uygulanması gereken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri gereğince şikayetin kabulüne, 274,49 lira kart üyelik ücretinin iadesine / şikayetçinin adı geçen bankadaki hesabına yatırılmasına, bu karara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebileceğine, katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir." (CNN Türk)