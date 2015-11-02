7 yıldızlı Mardan Palace Otel, Halkbank'ın oldu

Azeri asıllı Rus vatandaşı Telman İsmailov’in, 1.4 milyar dolar yatırdığı Antalya’da bulunan Mardan Palace oteli 360 milyon 50 bin TL bedel ile Halk Bankası’nın oldu. Halk Bankası aynı zamanda otelin alacaklıları arasında da yer aldığı için, böylece alacağını da tahsil etmiş olacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Mardan Palace otelin bugün yapılan icradan satış ihalesi sonuçlandı. 719 milyon liraya satışa çıkan oteli Halk Bankası 360 milyon 50 bin TL bedel ile kazandı. Otelin yeni sahibi artık Halk Bankası oldu.

Antalya’da bulunan 7 yıldızlı Mardan Palace otel bir süreden beri mali sıkıntıları ile gündemdeydi. Otelin satışı için bugün icra ihalesi yapıldı. Otelin satışını 207 milyon lira alacağı olan Garanti Bankası istedi.

Saat 10:00’da başlayan ihale kısa sürede sonuçlandı. Toplam 719 milyon lira bedelle satışa çıkarılan otel için, belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden artırıma gidildi. Tek teklif sahibi olarak Halk Bankası ihaleye girdi. Banka, oteli 360 milyon 50 bin liraya satın aldı.

Satış ile birlikte, ilk sıra alacak sahibi olan Garanti Bankası’nın alacağının ödenmesi bekleniyor. Öte yandan otel sahibi şirketin ihalenin feshi davası açma hakkı da söz konusu.

Halk Bankası alacağını da tahsil etmiş oluyor

Edinilen bilgilere göre, Halk Bankası, birinci sıra alacaklısı olan Garanti Bankası’nın alacağı olan 207 milyon lirayı hesaba yatıracak. Halk Bankası da alacaklı olduğu için, kalan kısmı ödemeyerek alacağını da tahsil etmiş olacak.

Mardan Palace 23 Mayıs 2009 tarihinde hizmete açıldı. Mardan Palace Oteli açılışı için dünyaca ünlü isimler Türkiye'ye geldi. Otelin açılışına katılmak üzere Antalya'ya gelen ünlüler arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci, Tom Jones ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yer aldı. Azeri asıllı Rus vatandaşı Telman İsmailov, otele 1.4 milyar dolar yatırdıklarını açıklamıştı.

Otel önündeki plaja Mısır'dan 9 bin ton altın rengi kum getirildi. Bu kumların özelliği ise ayakları yakmaması ve ıslak ayağa yapışmaması. Otelin şarap mahzeninde şişesi 2 bin 120 sterlin olan Château Lafite Rothschild`in 1996 şarapları bulunuyor.

Mardan Palace 2 Royal Suite, 4 Presidential Suite, 38 Executive Suite, 271 Superior Oda, 62 Premium Oda, 16 Dolmabahçe Deluxe Oda, her biri bünyesinde özel tasarımlı Türk Hamamı bulunduran 38 Grand Hammam Oda, 41 Grand Deluxe Dubleks, 44 Garden Suite, 5 VIP Villa, 3 Grand Junior Suite ve 41 Junior Suite olmak üzere farklı konseptlerde toplam 560 odaya sahip.