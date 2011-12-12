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Yaşam

7 yıldızlı çadır kent projesi ISPARTA (A.A)

12 Aralık 2011 18:28

-7 yıldızlı çadır kent projesi ISPARTA (A.A) - 12.12.2011 - Arap Turizm Teşkilatı Başkanı Dr. Bandar Fahad Al-Fehaid, turizm yatırımları kapsamında, Türkiye'de 7 yıldızlı lüks bir çadır kent projesi planladıklarını belirtti.  Al-Fehaid, Bursa ve İzmir'in ardından Isparta Valisi Memduh Oğuz'u ziyaret etti. Al-Fehaid, ziyarette yaptığı konuşmada, nisan ayı içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Arap ülkelerine yönelik bir buluşma toplantısı düzenleneceğini kaydetti. Bu toplantı öncesi turizm açısından bazı illeri ziyaret ettiklerini ifade eden Al-Fehaid, Isparta'da gül ile ilgili güzel çalışmalar bulunduğunu, doğasının da turizme elverişli olduğunu belirtti.  Isparta'nın nisan ayında yapılacak buluşmaya kendisini hazırlamasını isteyen Al-Fehaid, Arap ülkelerinden çok sayıda bakan ve yatırımcının bu toplantıya katılacağına dikkati çekti. Türkiye'nin turizm açısından geniş ve elverişli bölgelere sahip olduğunu kaydeden Al-Fehaid, ''Arap kültür dünyasını yansıtacak ve buradaki doğayı da koruyacak 7 yıldızlı bir çadır kent düşüncemiz var'' diye konuştu.  Al-Fehaid, otel olarak kullanılabilecek çadır içinde, yatak odası, tuvalet ve mutfağın da bulunacağını kaydetti. Çadırın kurulacağı yeri henüz tespit etmediklerini belirten Al-Fehaid, çalışmaların sürdüğünü anlattı.  -Suudi Arabistan'ın keçi kılı Isparta'dan gidiyor- Isparta Valisi Memduh Oğuz da, Isparta halkının yörük kökenli olduğuna değinerek, halkın çadır kültürüne uzak olmadığını vurguladı.  Vali Oğuz, ''Hatta bizim keçilerin kılları çadır yapılmak üzere Suudi Arabistan'a gönderiliyor. Bizim insanlarımız arasında da, özelikle köylerde kıl çadırlarda yaşayanlar var'' dedi. Isparta'nın alternatif turizm konularına ev sahipliği yaptığını kaydeden Oğuz, kentte kayak ve doğa turizmi olmak üzere çeşitli alanlarda turizm faaliyetlerinin yürütülebildiğini vurguladı. Eğirdir Gölü'nün turizm potansiyeline dikkati çeken Vali Oğuz, Isparta ve bölgesinin henüz el değmemiş olduğunun altını çizdi. Oğuz, ziyarette Al-Fehaid'e dokuma seccade hediye etti. Al-Fehaid de Vali Oğuz'a ahşaptan yapılmış özel bir tespih ile tarihlerini anlatan plaket sundu.

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