-7 YILDA 476 BİN KONUT YAPILMIŞ GAZİANTEP (A.A) - 17.02.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''2003-2010 yılları arasında 476 bin 12 konut yapılmış, yani AK Parti hükümeti döneminde nüfusu 100 binin üzerinde olan 19 tane yeni şehir kurulmuş'' dedi. Bakan Şimşek, T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Şahinbey Belediyesi işbirliği ile Serinevler Mahallesi'nde yapılacak olan 300 toplu konutun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, geçmişte planlı bir kentleşme yapılamadığı için çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın çok yoğun olarak yaşandığına dikkat çekti. Modern kentleşme ve plansız yapılaşmanın önlenmesi için TOKİ ve belediyelerin işbirliği yaparak etkin bir çalışma yaptığına işaret eden Bakan Şimşek, şöyle konuştu: ''Nüfusumuz giderek artıyor. Yeni konut ihtiyacı oluyor. Son dönemde, AK Parti hükümeti ve belediyelerinin vizyonu sayesinde, yeni kentleşme alanlarında plansız bir yapılaşma yok. Plansız kentleşme hep eskinin ürünleri. Ama, bu sorun sonuç itibari ile kentimizin, ülkemizin sorunu. Vatandaşımıza daha nitelikli yaşam alanları sağlamamız lazım. Demokratik hukuk devleti olmanın bir sonucu olarak, hükümetimiz iktidara geldiği günden bu yana, toplu konut projeleri üzerinde gerçekten çok yoğun bir çaba gösterdi. Barınma ihtiyacı aslında bir yaşam hakkıdır. Ama barınma ihtiyacı sadece konuttan oluşmuyor. Tabi ki mevcut gecekondu niteliğindeki alanları dönüştürmemiz lazım. Bunun için belediyelerimiz de kendi imkanlarını da zorlayarak, bu alanda çok önemli adımlar atıyorlar. Hükümetimiz, planlı kentleşme ve var olan gecekondu alanlarının dönüştürülmesi açısından 2003'ten bu yana TOKİ ile birlikte çok önemli mesafeler katetti. 2003-2010 yılı arasında, 81 il ve 800 ilçede, bin 868 şantiyede tam 476 bin 12 inşa etti. 476 bin konut demek, aslında nüfusu 100 binin üzerinde 19 tane yeni şehir demek. Yani AK Parti hükümeti döneminde, nüfusu 100 binin üzerinde olan 19 tane yeni şehir kurulmuş.'' -''DAR GELİRLİLERE ÖNCELİK VERİLİYOR''- Konut yapımı konusunda özellikle dar gelirlilere öncelik verildiğine vurgu yapan Bakan Şimşek, şunları anlattı: ''Toplu konutların, 191 binden fazlası, dar ve orta gelirli, 131 bin civarında olanı, alt gelir ve yoksul grubuna yönelik olarak yapılmış. Hükümetimiz, hakikaten imkanı sınırlı olan, yoksul olan vatandaşların yanında. En son, daha da yoksul olanlan vatandaşlarımız için 83 bin konut yapımına başlanıldı. TOKİ aylık 100 TL gibi bir para ile yoksul vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya çalışıyor. Bunu yaparken de biz merkezi bütçeden TOKİ'ye para vermiyoruz. Sadece kendilerine arsa veriyoruz. Belediyelerimiz de TOKİ ile birlikte çalışıyor. Yerel yönetimlerle ortak olarak, başlatılan büyük kapsamlı kentsel yenileme programı doğrultusunda, 248 proje ile tam 185 bin konut, daha doğrusu gecekondunun dönüşüm çalışması başlatıldı. Bunlar yıkılacak ve daha yaşanılabilir mekanlar oluşturulacak.'' Şimşek, toplu konutların yanı sıra sosyal donatıların da önemli olduğunu dile getirdi. Barınma ihtiyacının sadece konuttan oluşmadığını, konutla birlikte, sosyal donatılara (park, yol, bulvar, sosyal tesisler, okullar, iş merkezleri) ihtiyaç bulunduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, ''2003-2010 yılları arasında, sosyal donatı dediğimiz, bütünleşik alanlar içerisinde tam 19 bin 610 derslik yapıldı. Yani 663 tane lise, ilköğretim ve ana okulu yapılmış. 632 spor salonu yapıldı. 37 kütüphane, 400 ticaret merkezi, 92 hastane, 83 sağlık ocağı, 330 cami, 63 yurt ve pansiyon ve 199 binadan oluşan 23 tane sevgi evi, 165 binadan oluşan 16 engelsiz yaşam merkezi inşaatları başlatılmış ve çok büyük bir kısmı bitirilmiştir. İşte hükümetlerimizin farkı budur'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve beraberindekiler butona basarak temele ilk harcı gönderdi. Törene, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, AK Parti İl Başkanı Ahmet Uzer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cafer Yılmaz, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ve ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.